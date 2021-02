OVERBLIK: Mens vi kæmper mod corona

Nedlukning, restriktioner og sociale begrænsninger tager hårdt på mange mennesker i disse måneder.

Men mens vi venter på, at vejret bliver varmere, og flere får vaccinen mod coronavirus, så er der meget, som vidner om, at vi går bedre tider i møde.

Se her et overblik over udvalgte historier, der peger fremad:

* Statens Serum Institut modtog lørdag morgen den første sending af vaccinedoser fra AstraZeneca.

De 24.000 doser bliver mandag sendt ud til regionerne, så endnu en vaccine kan tages i brug mod coronavirus i Danmark.

Vaccinen fra AstraZeneca bliver i første omgang prioriteret til kritisk personale i sundheds- og ældresektoren, der endnu ikke har modtaget en vaccine.

Allerede i næste uge kommer der yderligere 28.800 doser af coronavaccinen.

* En hel generation af børn og unge er omfattet af nedlukningen grundet coronapandemien, og mange er ramt af mistrivsel. Derfor vil Enhedslisten bruge en milliard kroner på psykologhjælp, socialrådgivere og aktiviteter for børn og unge.

Der er ifølge partiet mere på spil end samfundsøkonomien. Der er også en ungdom, som vil præges af corona og nedlukning i mange år frem.

- Det kan sætte dybe spor i en hel ungdomsgeneration, hvis vi ikke er klar på at samle op, så snart vi genåbner, siger politisk ordfører Pernille Skipper (EL).

Enhedslisten vil gerne sætte ind på nogle områder allerede under nedlukningen, men fokus er også på en langsigtet plan, så snart samfundet åbner.

* Det er realistisk, at alle briter over 50 år samt risikogrupper i alle aldre er blevet tilbudt en vaccine mod coronavirus, når vi når til maj.

Sådan lyder meldingen fra lederen af Storbritanniens vaccinationsindsats, Clive Dix. Det skriver The Guardian.

- Jeg er meget optimistisk. Vi vil helt sikkert nå maj-målet, siger Clive Dix lørdag i et interview med BBC Radio 4.

Han siger, at de vil arbejde dag og nat for at sikre, at ethvert tænkeligt mål nås.

* Landets 67 Kvickly-supermarkeder har besluttet at give en økonomisk håndsrækning til små butikker i deres nærområder, der er påbudt at holde lukket som følge af regeringens restriktioner mod coronavirus.

Der er ifølge TV2 Lorry tale om et beløb på mellem syv og ti millioner kroner, som kommer fra supermarkedernes overskud af salg af nonfood i januar og februar.

Tanken er, at de mindre specialbutikker skal bruge pengene på markedsføring, når de åbner igen.

- Vi er godt klar over, at der er mange butiksejere, der er trængte, og selv om det her ikke kommer til at løse alle problemerne, så håber vi, at det alligevel kan være en hjælp, siger Torben B. Andersen, kædedirektør for Kvickly, til TV2 Lorry.

* Iran har modtaget den første sending af coronavaccinen fra Sputnik V fra Rusland. Dermed kan landet begynde at vaccinere sin befolkning i løbet af en uge. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Iran har indkøbt to millioner doser af vaccinen, hvor de første ankom torsdag. Sundhedspersonale er de første, der får tilbudt vaccinen.

Flere end 58.000 iranere er døde med coronavirus, mens over 1,4 millioner er blevet konstateret smittet ud af flere end 80 millioner iranere.