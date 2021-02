OVERBLIK: Mens vi kæmper mod corona

Men mens vi venter på, at vejret bliver varmere, og flere får vaccinen mod coronavirus, så er der meget, som vidner om, at vi går bedre tider i møde.

Se her et overblik over udvalgte historier, der peger fremad:

* Danmark modtager i næste uge de første leverancer af den tredje godkendte coronavaccine, som kommer fra medicinalselskabet AstraZeneca og Oxford University.

Ifølge en opdatering fra Sundhedsstyrelsen kommer der 41.596 doser i uge 6. Da alle skal have to stik, svarer det til vaccination af omkring 20.000 borgere.

Desuden ventes der at komme 64.188 doser i uge 7 sammen med 48.000 doser fra Moderna og 67.860 doser fra Pfizer/BioNTech.

* Kunstig intelligens kan med 90 procents nøjagtighed vurdere, om folk vil dø af covid-19 eller ej. Det fortæller Mads Nielsen, professor ved Datalogisk Institut ved Københavns Universitet.

Når man skal finde ud af, hvem der skal forrest i køen, kan patientdata være et nyttigt værktøj.

Den nye viden stammer fra et studie foretaget på Datalogisk Institut, hvor man har brugt patientdata fra 3944 patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland til at træne et computerprogram.

Den kunstige intelligens kan også med 80 procents nøjagtighed forudsige, om en person vil få brug for en respirator.

* Et billigt gigtmiddel kan måske både forkorte hospitalsophold og dødsfald blandt patienter med covid-19. Det viser et nyt studie foretaget i Brasilien, skriver avisen The Guardian.

Gigtmidlet Colchicine ser ud til at kunne hjælpe patienter, som har problemer med at trække vejret, og nedbringe antallet af hospitalsindlæggelser og dødsfald med 20 procent, viser studiet.

Studiet tyder på, at colchicine kan mindske betændelsestilstande og skader i kroppen som følge af en infektion. Der er dog tale om et meget lille og endnu ikke fagfællebedømt studie. Kun 72 covid-19-patienter har deltaget.

Ifølge forskerne er der ikke konstateret alvorlige bivirkninger som skader på lever og immunsystemet, sådan som man har mistænkt andre midler til behandling af covid-19 for at gøre.

* Et politisk flertal vil øge kompensationen til selvstændige, da mange har svært ved at betale regningerne efter en lang nedlukning.

Ifølge Venstre og De Radikale er der flertal for at øge muligheden for kompensation med 7000 kroner. I dag kan selvstændige søge om 23.000 kroner, mens lønmodtagere kan få op til 30.000 kroner i kompensation.

Forslaget blev fremsat 2. februar, men har været et ønske blandt særligt borgerlige partier i månedsvis.

Oplevelsen er, at regeringen har været tøvende over for at sidestille kompensationen.

Det skyldes, at selvstændige har mulighed for at arbejde, selv om de modtager kompensation. Den mulighed har lønmodtagere ikke.

* Sjællands Universitetshospital, Roskilde, har i øjeblikket kun 40 procent af den normale belægning på sin børneafdeling. Det skriver Politiken.

Vinteren er ellers ofte en travl tid på hospitalet, hvor mange børn bliver indlagt med forskellige sygdomme såsom lungebetændelse, astmatisk bronkitis eller den potentielt livsfarlige RS-virus.

Men fordi hospitalet har set et minimum af børn med luftvejsinfektioner, er der altså færre patienter, end afdelingen egentlig har plads til.

Overlæge Malene Boas tolker det som en følge af, at børnene ikke er i institution og smitter hinanden, og at der generelt er stort fokus på håndhygiejne, siger hun til avisen.