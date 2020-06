OVERBLIK: Mand spionerede og ville dræbe flygtning

Han er idømt syv års fængsel for at have spioneret for en iransk efterretningstjeneste på dansk jord. Drabsmålet var en iransk flygtning i Ringsted.

Det er dog ikke den eneste sag, der er udsprunget af episoden. Den person, manden spionerede mod, skulle ifølge politiet havde indsamlet informationer til Irans ærkefjende Saudi-Arabien.

Fire andre mænd er sigtet i de to sager.

Læs om de involverede personer her:

* Den 40-årige mand fra Norge med iransk baggrund er kendt skyldig i at have deltaget i planlægningen af et drab på en eksiliraner i Ringsted.

Han har også spioneret for en iransk efterretningstjeneste i Danmark under forberedelserne af drabet.

Over tre dage i september 2018 fotograferede han og optog video i området omkring eksiliranerens hjem.

Planerne om drab fik Politiets Efterretningstjeneste (PET) til at iværksætte en storstilet politiaktion 28. september 2018, hvor store dele af landet blev lukket ned.

Den norsk-iranske mand blev anholdt knap en måned senere i Sverige og har siddet varetægtsfængslet lige siden.

* En føringsofficer fra en iransk efterretningstjeneste er sigtet for spionage og medvirken til planlægning af drabet på eksiliraneren i Ringsted.

Han menes at have givet ordrer og instruktioner til den 40-årige, ligesom han ifølge politiet har været spionens kontaktperson.

Føringsofficeren blev i begyndelsen af februar 2020 varetægtsfængslet uden at være til stede. Han opholder sig højst sandsynligt i Iran.

* Tre ledende medlemmer af bevægelsen ASMLA (Arab Struggle Movement for the Libération of Ahwaz) er sigtet for spionage i Danmark til fordel for Saudi-Arabien samt for at have billiget et terrorangreb i Iran.

Spionagen for Saudi-Arabien fandt angiveligt sted fra 2012 til 2018.

Sigtelsen for billigelse af terror går på, at de tre mistænkte på sociale medier har hyldet et terrorangreb begået mod en militærparade i Iran i 2018.

Den ene af de tre personer er eksiliraneren fra Ringsted, som menes at have været udset som mål for et attentat arrangeret af Iran.

Han har en ledende rolle i ASMLA. Bevægelsen kæmper for arabisk selvstændighed i Ahvaz-regionen i Iran. ASMLA anses af det iranske regime for at være en terrororganisation.

De tre mænd har været varetægtsfængslet siden 4. februar 2020.

To af dem sættes desuden i forbindelse med en terrorsag fra Holland. Her er en hollænder med iransk baggrund sigtet for at planlægge angreb mod mål i Iran. Også han er medlem af ASMLA.

Kilde: Anklagemyndigheden, DR, Ritzau.