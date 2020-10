OVERBLIK: Magtkamp udspillede sig på hemmeligt møde hos Radikale

Det skyldes en krænkelsessag, hvor han for knap ti år siden lagde en hånd på låret af partifællen Lotte Rod, der følte sig krænket og flyttede Østergaards hånd.

Her er et overblik over, hvad der skete på De Radikales dramatiske gruppemøde onsdag, hvor Sofie Carsten Nielsen vandt kampvalget om at blive ny politik leder over Martin Lidegaard.

* De Radikale mødes klokken 11.30 til et hemmeligt gruppemøde, som er blevet rykket fra Christiansborg til Den Sorte Diamant for at undgå pressen. Mødet står til at slutte klokken 13.

* Pressen opsnapper tidligt på dagen, hvor De Radikale holder gruppemødet, og at den interne krænkelsessag er på dagsordenen. På det tidspunkt kender offentligheden ikke noget til, at det er Østergaard selv, som er krænkeren.

* Sofie Carsten Nielsen har kendt til detaljerne i Rods sag siden september, hvor sidstnævnte selv stod frem med sine oplevelser. Dog uden at nævne et navn.

* Inden gruppemødet har Rod givet navnet på krænkeren til gruppeledelsen. Altså også Østergaard selv. Det er sket for nogle uger siden. Østergaard har selv fortalt, at sagen er lukket med en påtale til krænkeren.

* Først under gruppemødet indrømmer Østergaard, at han er krænkeren. Men ikke lige med det samme ifølge Sofie Carsten Nielsen, som kalder håndteringen for "ringe af Morten Østergaard".

- Når man bliver spurgt direkte på gruppemødet i går, så skal man svare direkte, siger Sofie Carsten Nielsen torsdag, hvor sagen fylder en del fortsat.

* Undervejs i gruppemødet kommer Østergaard til den erkendelse, at han ikke kan fortsætte som politisk leder.

* Herefter begynder magtkampen om at blive ny politisk leder. Sofie Carsten Nielsen står på spring. Den tidligere leder for partiet Marianne Jelved opfordrer Martin Lidegaard til at stille op. Og det gør han.

* Lidegaard vil have et kursskifte for De Radikale, hvor Østergaard og Sofie Carsten Nielsen de seneste år har stået for linjen. Den skal være mindre konfrontatorisk og mere dialogsøgende, mener Lidegaard.

* Sofie Carsten Nielsen har oplyst til Lidegaard, at der hænger en mulig krænkelsessag over Lidegaard selv. Hun siger, han selv bragte det op på selve mødet.

* Lidegaard har udtalt, at Sofie Carsten Nielsen til ham har oplyst, at der "for nogle år siden var en, som følte, at jeg (Lidegaard, red.) på et dansegulv kom for tæt på" en anden person.

* Lidegaard kan ikke erindre en sådan hændelse. Men han bringer oplysningen fra Sofie Carsten Nielsen op til gruppemødet foran de øvrige kolleger.

- Som vi kan læse i aviserne i dag, blev det også en debat, at vi kunne risikere at få en ny sag. Det er jeg fast overbevist om, at vi ikke ville få. Men det kom kort ind, og den usikkerhed talte selvfølgelig ikke i min retning, siger Lidegaard.

* Han henviser til, at sagen - ifølge ham - ikke gavnede Lidegaards bestræbelser på at blive ny politisk leder. De nærmere detaljer om dansegulvs-sagen kendes ikke.

* Sofie Carsten Nielsen vinder kampvalget med stemmerne 12-4. Lotte Rod, Jens Rohde, Marianne Jelved og Lidegaard stemmer på sidstnævnte.

* Lidt efter klokken 18 møder Østergaard pressen. Han indrømmer, at det var hans hånd på Lotte Rods lår. Og at han trækker sig. Han giver samtidig stafetten videre til Sofie Carsten Nielsen, som kort tid efter selv møder pressen.