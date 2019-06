OVERBLIK: Mænd er sigtet for to drabssager med brande

Lørdag har en 42-årig mand i et grundlovsforhør i Nykøbing Falster erkendt, at han har dræbt to ældre mænd og efterfølgende sat ild til deres huse.

Tirsdag fortalte Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, at det slog efterforskningen af tre drabssager sammen.

Mændene er sigtet for to af drabene. Der er tale om et drab i Vemmelev og et i Ruds Vedby.

I efterforskningen kigger politiet også på et drab i Gundestrup i Odsherred, hvor en mand blev slået ihjel, og huset efterfølgende blev sat i brand. Dette drab er mændene dog ikke sigtet for.

Læs om de to drab, som der rejst sigtelse for, her:

* Ruds Vedby:

Tidligt om morgenen den 21. april - påskedag - bliver politi og brandvæsen kaldt til en voldsom brand i et hus på Kalundborgvej i Ruds Vedby på Vestsjælland.

Huset udbrændte, og politiet frygtede, at dets beboer, den 68-årige Kiehn Georg Andersen, der var møntsamler og handlede med antikviteter, var omkommet i branden.

Men man kunne ikke finde hans lig. En større eftersøgning med brug af droner, dykkere og hunde blev iværksat. Torsdag den 25. april blev liget af Kiehn Georg Andersen fundet i en sø i Blæsinge Grusgrav.

Ifølge sigtelsen blev Kiehn Georg Andersen dræbt om aftenen den 20. april med flere stik af en spids genstand i maveregionen, og han blev udsat for stump vold.

Politiet har ikke oplyst noget om et muligt motiv.

* Vemmelev:

Klokken 09.25 søndag den 16. juni slår en forbipasserende alarm, da der er brand i et hus på Slagelse Landevej i Vemmelev mellem Slagelse og Korsør.

Huset er overtændt, da brandvæsnet når frem, og senere på dagen finder man en død person i huset.

I huset bor den 80-årige Poul Frank Jørgensen, og fredag oplyser politiet, at man har identificeret, at det er ham, som er død.

Retsmedicinerne har desuden fastslået, at han blev dræbt, inden branden brød ud.

Ifølge sigtelsen dræbte de to sigtede mænd Poul Frank Jørgensen den 16. juni med ti stik i ryggen. Han fik også halsen skåret over.

Politiet havde tilsyneladende hurtigt en mistanke om, at der var noget mistænkeligt ved branden. I hvert fald rykkede politiets efterforskere helt usædvanligt ud, mens brandfolkene stadig kæmpede for at slukke ilden.

Politiet har endnu ikke sagt noget om et muligt motiv til drabet.

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, TV2 Øst, Ekstra Bladet og sn.dk.