OVERBLIK: Løkkes farvel afføder tristhed hos Venstrefolk

Den tidligere statsminister og V-formand skrev på sin Facebook-side sent om aftenen på årets første dag, at han forlader partiet med lyst og mod - men også vemod - fordi han vil sætte sig selv fri.

Løkkes farvel har også affødt en del reaktioner fra hans nu tidligere partifæller. Læs et udpluk af dem herunder:

* Jakob Ellemann-Jensen, folketingsmedlem og formand for Venstre, på Twitter:

- Jeg er trist over, at Lars nu forlader Venstre. Han har givet meget til vores parti, og partiet har givet meget til ham. Vi kunne helt sikkert have fundet en god rolle til Lars i Venstre, men han ville det anderledes og er på vej videre. Jeg ønsker ham alt det bedste.

* Lars Christian Lilleholt, folketingsmedlem og tidligere minister, til DR:

- Jeg er meget, meget ked af det og meget, meget skuffet. Det havde jeg ikke forventet. Jeg har kendt Løkke i tæt på 40 år, vi har været sammen om rigtig mange ting. Og jeg havde aldrig troet, at han ville forlade Venstre.

* Sophie Løhde, folketingsmedlem, politisk ordfører og tidligere minister for Venstre, til TV2:

- Det er på den ene side en nyhed, som jeg er utroligt ked af det over. Men omvendt er det heller ikke superoverraskende. Løkke har igennem længere tid signaleret, at han har været i en form for tænkepause i sit liv.

* Søren Pind, medlem af Venstre og tidligere folketingsmedlem og minister, på Twitter:

- For nogle handler det om Støjberg. For andre om Løkke. For mig er det idéen og kulturen bag partiet Venstre. Dygtighed, flid, tro, håndens & åndens arbejde, fremtid med rod i fortid. Min bitre lektie: Man kan ikke sætte sin lid til enkeltpersoner i politik.

* Ulla Tørnæs, folketingsmedlem og tidligere minister, til Berlingske:

- Det er en trist dag. Jeg er oprigtigt ked af det. Han er en kæmpe politisk kapacitet, som siger farvel til det parti, som han har været en stor del af, særligt de seneste 20 år. Jeg ved, at Venstre har fyldt meget i hele Lars' liv.