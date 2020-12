OVERBLIK: Livstid gives til de værste mordere

* Palle Sørensen: I 1965 skød og dræbte Palle Sørensen fire politifolk efter at have begået flere indbrud på Amager. Straffen lød på fængsel på livstid. Palle Sørensen blev løsladt som 71-årig i 1998. Han døde 1. februar 2018. Palle Sørensen er ofte blot omtalt som "Politimorderen".

* Naum Conevski: I 1984 dræbte Naum Conevski en 20-årig mand og en 16-årig dreng på Femøren på Amager. Året efter blev han idømt fængsel på livstid.

Han forsøgte senest i 2017 at blive prøveløsladt for at blive sendt til hjemlandet, Makedonien. Men Conevski sidder stadig inde og har altså siddet længere end Palle Sørensen.

* Seth Sethsen: I oktober 1985 blev taxachaufføren Kurt Garn-Larsen fundet dræbt af skud siddende i sin hyrevogn. Efterfølgende blev Seth Sethsen anholdt og idømt livstid for drabet. Han afsoner fortsat og har også siddet længere end Palle Sørensen.

* Peter Lundin: I 2000 dræbte Peter Lundin sin kæreste og hendes to drenge på 10 og 12 år. Ligene blev parteret og bortskaffet. Han blev idømt fængsel på livstid året efter. Lundin havde dræbt før. I 1991 slog han sin mor ihjel i USA, hvor familien boede.

Under afsoningen i USA blev han interviewet til dansk tv. Her malede han halvdelen af sit ansigt sort, og mange vil nok kende ham for denne fremtoning. Han blev løsladt før tid og udvist til Danmark, hvor han altså dræbte igen.

* Marcel Lychau Hansen: Et dna-spor efter en voldtægt i 2010 afslørede, at gerningsmanden havde mere på samvittigheden. Efterforskningen førte politiet på sporet af Marcel Lychau Hansen, også kendt som "Amagermanden". Han blev mistænkt for flere drab og voldtægter.

Kort før jul i 2011 blev Lychau Hansen idømt livstid for to drab, som blev begået helt tilbage i 1987 og 1990. Derudover blev han dømt for en firedobbelt voldtægt begået i 1995, en voldtægt på et kollegie i 2005 og voldtægten, som startede hele sagen.

Efterfølgende fik Lychau Hansen smuglet sin egen sæd ud af fængslet. Hans plan var, at hans søn skulle overfalde en tilfældig. Sæden skulle anbringes på offeret og dermed rense Lychau Hansen. Sønnens kæreste opsnappede imidlertid planen og gik til politiet.

Marcel Lychau Hansen afsoner stadig.

* Peter Madsen: Indtil august 2017 var Peter Madsen kendt under tilnavnet "Raket-Madsen" på grund af sine hjemmebyggede raketter og vilde drømme om at sende et fartøj ud i rummet.

Han havde desuden flere bygget flere ubåde, og det var netop i en ubåd, at de seneste års mest omtalte drab - måske i hele verden - blev begået.

Under havets overflade i Øresund mishandlede, dræbte og parterede Madsen den svenske journalist Kim Wall, som var sejlet ud med opfinderen for at lave et interview.

Ligdelene blev smidt over bord, og det tog tre måneder, før politiet og myndighederne havde fundet og bjærget alle dele.

Madsen kom med forskellige forklaringer, om at der var tale om en ulykke, men i både byret og landsret blev han idømt fængsel på livstid.

I oktober 2020 lykkedes det Peter Madsen at true personalet i fængslet, og han blev lukket ud. Han var på flugt i få minutter, inden han blev pågrebet.