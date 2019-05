OVERBLIK: Liberal Alliance har fået smag for magten

Siden fortsatte nye ultimative krav, som førte til et dårligt forhold til Dansk Folkeparti, der har afvist regeringsdannelse med LA. Derfor er meget på spil for Anders Samuelsen, der skal høste så mange mandater som muligt.

På kort tid er Liberal Alliance gået fra ingenting til at sidde i regering. Men det blev en stormombrust tid med ultimative krav, der dog var medvirkende til, at partiet kom i regering.

Her kan du se, hvordan han vil gøre det:

* Navn: Liberal Alliance (LA).

* Partibogstav: I.

* Partileder: Anders Samuelsen. Født 1. august 1967 i Horsens. Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, tidligere konsulent og projektkoordinator på Castberggård Døves Højskole. Spidskandidat i Nordsjællands Storkreds. Folketingsmedlem siden 2001.

* Statsministerkandidat: Lars Løkke Rasmussen (V).

* Valgresultat 2015: 7,5 procent (2011: 5,0).

* Seneste Voxmetermåling: 4,8 procent.

Vigtigste mærkesager i valgkampen:

* Lavere skat: Liberal Alliance mener, at danske skatteborgere hiver for mange penge op ad egne lommer og lægger i statskassen hver måned. Partiet foreslår blandt andet at afskaffe topskatten, og at ingen skal betale skat af de første 7000 kroner, man tjener hver måned. Økonomisk frihed er lig med personlig frihed.

* Den offentlige sektor skal slankes: Den offentlige sektor er for stor, mener Liberal Alliance. Det går ud over danske skatteborgere, der ikke får den velfærdsservice, som bør forventes i Danmark. Liberal Alliance foreslår en afbureaukratiseringsproces, der skal frigøre ressourcer til at fokusere på kerneservice.

* Mere frihed: Mennesker trives bedst i et samfund præget af frihed og frisind med højt til loft og plads til mange forskellige holdninger. Derfor ønsker Liberal Alliance at regulere så lidt som muligt i danskernes hverdag og i stedet give mennesker lov at leve det liv, de finder bedst - og ikke et liv dikteret af smagsdommere.

* Højere vækst: Liberal Alliance mener, at højere vækst er forudsætningen for, at vi fremover har råd til at finansiere sundhedsvæsen, ældrepleje, uddannelsessystem mm Men højere økonomisk vækst er også afgørende for at kunne skabe et samfund, hvor kommende generationer har bedre og flere muligheder for at leve det liv, de ønsker.

Kilder: Liberal Alliance og Ritzau.