OVERBLIK: Lettisk mor har været fængslet i Danmark i 431 døgn

Den 46-årige Kristine Misane rejste ud af Sydafrika med sin datter på tre år i strid med en retskendelse. Den blev afsagt i forbindelse med et opgør med barnets far om forældremyndighed. Hun frygter for sit liv ved en udlevering til Sydafrika, har hun sagt. (Arkivfoto)

Foto: Støttegruppe På Facebook/Ritzau Scanpix