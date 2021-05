OVERBLIK: Lempede regler giver flere gyldigt coronapas

Det betyder blandt andet, at man ikke behøver hive coronapasset frem som adgangskort, når man skal på biblioteket.

Få et overblik over den nye genåbningsaftale her:

* Hjemmearbejde:

Udfasningen af hjemmekontorer sker i tre faser, og første fase er fredag 21. maj, hvor det anbefales, at 20 procent kan vende fysisk tilbage til arbejdspladsen.

Det bliver efter planen sat op til 50 procent 14. juni, hvor alle over 50 år ventes at have modtaget mindst et stik mod coronavirus.

Fra 1. august er det planen, at 100 procent vil kunne vende tilbage til arbejdspladsen.

* Idræts- og kulturliv:

Alle resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter må genåbne helt med krav om fremvisning af coronapas. Der åbnes også for sangaktiviteter i blandt andet foreningslivet og på musik- og kulturskoler.

Desuden åbnes der for indendørs faciliteter i forlystelsesparker, zoologiske haver, aftenskoler samt lege- og badelande.

* Ungdoms- og voksenuddannelser:

Der er åbnet for 100 procent fremmøde for de resterende elever på landets ungdoms- og voksenuddannelser og for studerende på videregående uddannelser. Genåbningen sker på samme vilkår som tidligere genåbninger.

* Større arrangementer:

Hidtil har det været forbudt at holde større arrangementer som eksempelvis koncerter med stående eller gående publikum. Det kan man fra fredag.

Det skal dog fortsat være udendørs, og der må maksimalt være 2000 deltagere inddelt i sektioner med maksimalt 200 i hver.

Der er også lempelser for kræmmermarkeder og større indendørs arrangementer.

* Forsamlingsforbud:

Det er fra fredag lovligt at samles 50 personer indenfor og 100 personer udenfor.

Forbuddet mod at samles flere gælder ikke i private boliger og tilknyttede haver.

11. juni hæves forsamlingsloftet efter planen til 100 indendørs og droppes udendørs, og 1. august afskaffes det helt - dog ikke for særligt store arrangementer.

* Coronapas:

Regler lempes, så man ikke længere behøver at vise sit coronapas ved indgangen til biblioteket eller til foreningsidræt. Man vil dog stadig skulle have et gyldigt coronapas, og der vil være stikprøvekontroller.

Det er kun i forbindelse med idræt i foreningslivet og på biblioteker, at reglerne er lempet. Der skal stadig vises et gyldigt coronapas, inden man skal ind øvrige steder såsom restauranter, barer og fitnesscentre.

* Første vaccinestik:

Hidtil har det først været efter andet vaccinestik, at vaccinationen ville tælle i coronapasset. Det er fredag ændret.

14 dage efter første vaccinationsstik vil vaccinationen give gyldigt coronapas.

Kilde: Justitsministeriet, DR.