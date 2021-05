OVERBLIK: Langeland-plan blev skrottet på under en uge

Det stod fast tirsdag aften, da udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) efter et møde med partierne om sagen meddelte, at planen var droppet.

Det bliver alligevel ikke på Langeland, at et nyt udrejsecenter for 130 udviste, kriminelle udlændinge skal placeres.

Et nyt udrejsecenter skulle være med til at løse den utryghed - grundet kriminalitet - som naboerne til Udrejsecenter Kærshovedgård uden for Bording i Midtjylland længe har oplevet.

Her er et overblik over Langeland-sagen:

* 19. maj:

Tesfaye annoncerer, at et nyt udrejsecenter skal oprettes på det sydlige Langeland.

Det forventes at være i fuld drift i andet kvartal af 2022. Et tidligere asylcenter - Holmegaard - er købt for 13,5 millioner kroner og skal huse de kriminelle udlændinge.

Udmeldingen møder heftig kritik i Langeland Kommune. Anført af borgmester Tonni Hansen (SF). Det vil blandt andet gå ud over turismen og erhvervslivet, lyder det.

Tesfaye forstår udmærket, at ingen ønsker et udrejsecenter som nabo. Men det står også fast, at det er regeringen, der bestemmer, hvor udrejsecentret skal placeres. Den behøver ikke et flertal.

* 20. maj:

På Christiansborg efterlyser støttepartiet SF alternative løsninger til Langeland.

- Umiddelbart har vi i SF lidt svært ved at forstå, hvorfor det skal ligge på Langeland.

- Langeland har i forvejen sine problemer og lever af turisme. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke er så sjovt at have et udrejsecenter for folk på tålt ophold i sit nabolag, siger udlændingeordfører Carl Valentin (SF).

Partierne i blå blok er enige om et beslutningsforslag, der opfordrer regeringen til at stoppe udrejsecentret på Langeland og i stedet indkalde partierne til forhandlinger. SF tilslutter sig. Dermed bringes regeringen i mindretal.

Tesfaye indkalder herefter partierne til møde om udrejsecenteret på Langeland.

På et borgermøde på Langeland siger Tesfaye, at hvis et politisk flertal er imod regeringens beslutning om at placere et nyt udrejsecenter på Langeland, så vil regeringen ikke "tromle" det igennem.

- Hvis et flertal af Folketinget siger, det er en elendig idé, så kommer vi ikke til at tromle hen over Folketinget, siger Tesfaye.

* 25 maj:

Tesfaye holder møde med partierne om sagen. Kort efter meddeler han, at planen om udrejsecentret på Langeland skrottes.

- Hvis partierne kommer med forslag til andre mulige og nye placeringer, er min dør altid åben, og jeg har kaffe på kanden. Men som det ser ud nu, så betyder det desværre, at udrejsecentret foreløbigt må blive, hvor det er, siger Tesfaye i en pressemeddelelse.