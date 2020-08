OVERBLIK: Læs udvalgte citater fra Løkkes bog

Her fortæller han om et langt liv i politik og de dramatiske dage, hvor formandskabet gled ham af hænde.

Læs udvalgte citater her:

* Om kupforsøget i Odense i 2014 og historier om overforbrug før det:

- Først GGGI-skandalen i efteråret 2013. Og så hele miseren om partiets ekvipering af mig. Tilfældige tidsmæssige sammenfald? Det kan man gøre sig sine tanker om, men omvendt går der som bekendt ikke røg af en brand uden ild. Vist var der noget at komme efter.

- Var der nogen, der pustede til gløderne? Også det kan man gøre sig sine tanker om, men det gider jeg ikke ødelægge mit humør med. For selvfølgelig var der det.

- Jeg var "dead man walking". Men hvorfor døde jeg så ikke? Hvorfor blev jeg ikke væltet som formand og erstattet af Kristian Jensen?

- Svaret er lige så kedeligt, som det er sandt: Fordi der ikke var flertal for det!

- Jeg ville aldrig havde taget en afstemning, hvis nogen havde insisteret på det. Det havde med matematiske præcision blotlagt en splittelse, der havde været ødelæggende for partiets fremtid.

* Om situationen efter valget i 2019 og det efterfølgende formandsopgør:

- Får vi et dårligt valg, træder jeg tilbage på valgaftenen.

- Der er lagt planer. Det er ikke noget, jeg tror, men noget jeg ved. Og ret beset er det jo hverken overraskende eller unaturligt.

- Derfor (fremgang for Venstre, red.) havde jeg ikke lyst til at udløse, hvad der havde været øjeblikkets automatik i arvefølgerækken.

- Derfor skuffede jeg dem i den næste generation, der allerede havde fordelt sølvtøjet. Derfor forpassede jeg muligheden for at trække mig elegant tilbage til stående applaus. Men nogen elegantier, det har jeg aldrig været.

- Det er formentlig mit livs største ledelsesmæssige svigt, at jeg får sendt den nyvalgte Folketingsgruppe på sommerferie uden at få gruppen konstitueret. Det efterlod et ledelsesmæssigt tomrum, og det tillader politik ikke.

- Jeg er ærlig talt så vred og skuffet over hele forløbet fra sommergruppemødet til forretningsudvalgsmødet tre uger senere, at jeg har valgt at parkere det meste i en sort boks med en mental hængelås. Jeg håber virkelig, at jeg kan modstå fristelsen til at låse den op.

- Det er da muligt, at du kan (kæmpe og blive som formand, red.). Du har rimeligt gode, rationelle og demokratiske argumenter på hånden. Og husk nu - giv aldrig op! Men jeg orkede det ikke.

- "Nu ikke bitter", indskærper jeg over for mig selv. Det er et løfte, jeg afgav til mig selv i bilen, da jeg forlod hovedbestyrelsesmødet i Brejning.

* Tanker om fremtiden:

- Jeg havde troet, at dette bogskriveri havde skabt den afklaring - Hvem er jeg? Men jeg er stadigt i tvivl.- Dog ikke om, at valget snart må træffes. Jeg kan mærke, at det er tæt på.

- Jeg dur simpelthen ikke til at være halvt med. Og derfor er jeg nødt til snart at træffe mit valg: Enten må jeg acceptere, at den politiske dør er lukket bag mig. Eller også må jeg snurre rundt på hælene og slå den ind igen. På den ene eller den anden måde.

- Enten må De Radikale trækkes over, så de bliver en integreret del af et ikke-socialistisk parlamentarisk grundlag bag en Venstre-statsminister, eller også må der med deres aktive eller passive deltagelse bygges en bro hen over midten.

- Alternativt kommer der til at gå mange år, før der kommer andre Venstre-folk i ministerbilerne end nogle af de chauffører, jeg ved stemmer på os, skriver Lars Løkke Rasmussen.