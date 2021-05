OVERBLIK: Læger og regioner skændes om honorar for testsvar

De mener, at lægerne har misbrugt en ordning, der gjorde det muligt at opkræve honorar for at videreformidle negativt coronasvar per e-mail.

Læs om sagen her.

* Aftalen mellem Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation blev indgået i foråret 2020.

* Ifølge aftalen kunne lægen opkræve et honorar på 45,72 kroner for at videresende negativt testsvar til en patient.

* Det skulle ifølge aftalen ske undtagelsesvist, og kun i de tilfælde, hvor der var behov for opfølgning fra lægens side. Eksempelvis hvis lægen mistænkte, at patienten var smittet trods negativt testsvar.

* Aftalen blev opsagt i marts 2021.

* Danske Regioner har opgjort, at der samlet set er udbetalt 24,5 millioner kroner til lægerne under ordningen.

* Efter regionernes mening er størstedelen - 19,5 millioner - udbetalt på et fejlagtigt grundlag og kræves tilbagebetalt.

* Regionerne mener, at aftalen har givet mulighed for, at en læge kunne opkræve honoraret to gange om ugen.

* Formand for Praktiserende Lægers Organisation Jørgen Skadborg er enig med regionerne i, at nogle læger har handlet forkert ved at opkræve honorar, hver gang de har videreformidlet svar.

* Men man kan ifølge lægeformanden ikke per automatik sige, at al brug af ordningen, der overstiger to gange om ugen, er misbrug.

* Lægerne foreslår, at regioner og læger må sætte sig sammen i de regionale samarbejdsudvalg og finde en løsning på sagen.

* Regionerne mener omvendt, at sagen kan ende i voldgiftsretten, hvis lægerne ikke betaler beløbet tilbage.

Kilder: Danske Regioner, Praktiserende Lægers Organisation, Avisen Danmark, Ritzau.