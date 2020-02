OVERBLIK: Kunstnere fra USA dominerer Roskilde-plakat

Festivalen har blandt andet annonceret, at den 32-årige amerikanske rapper Kendrick Lamar vender tilbage til Roskilde i sommeren 2020.

Han optrådte også i 2013 og 2015. Dengang havde han to Grammy-priser i bagagen - nu har han 13.

Også det amerikanske rockband The Strokes med forsanger Julian Casablancas er torsdag offentliggjort som et af hovednavnene.

Her følger et overblik over, hvornår hovednavnene spiller på Roskilde Festival:

* Onsdag 1. juli:

Taylor Swift, USA.

Deftones, USA.

* Torsdag 2. juli:

Kendrick Lamar, USA.

Faith No More, USA.

Kacey Musgraves, USA.

* Fredag 3. juli:

Tyler, the Creator, USA.

FKA Twigs, Storbritannien.

Thom Yorke, Storbritannien.

* Lørdag 4. juli:

The Strokes, USA.

Haim, USA.

Thomas Helmig, DK.

Kilder: Roskilde Festival.