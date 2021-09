OVERBLIK: Konservative iværksatte undersøgelse af Khader

Torsdag aften kunne Weekendavisen skrive, at Naser Khader ikke vil anlægge injuriesag mod de kvinder, der i medierne har beskyldt ham for seksuelle krænkelser.

Nedenfor kan du læse om hele forløbet:

* 2. juli 2021:

Fem kvinder fortæller i en artikel hos DR, at Naser Khader i professionelle sammenhænge har udsat dem for seksuelle krænkelser. Hændelserne skulle have fundet sted mellem 1999 og 2019. Naser Khader, der på det tidspunkt er sygemeldt fra Folketinget på grund af stress, afviser anklagerne.

Samme dag skriver Berlingske og B.T., at de har kendskab til yderligere to sager, hvor kvinder har oplevet af være blevet krænket af Naser Khader. Naser Khader afviser også de anklager.

Som følge af historierne iværksætter De Konservative en undersøgelse, der ifølge partiformand Søren Pape Poulsen skulle "til bunds" i sagen.

* 8. august 2021:

Naser Khader deler et billede i bar overkrop på Facebook og skriver, at han er rask og i god form. Han oplyser i en sms til Ritzau, at hans sygemelding sluttede 1. august.

* 18. august 2021:

På De Konservatives sommergruppemøde siger Søren Pape Poulsen, at partiet har meddelt Naser Khader, at han ikke længere kan være medlem. Beslutningen sker i kølvandet på den advokatundersøgelse, der blev lavet om påståede seksuelle krænkelser begået af Naser Khader.

Det er advokatfirmaet Plesner, der har lavet undersøgelsen.

Søren Pape siger, at undersøgelsen inkluderer syv kvinder og 17 vidner.

Naser Khader skriver samme dag på Facebook, at han har meldt sig ud af partiet, og at han vil fortsætte sin kamp alene.

* 2. september 2021:

Weekendavisen skriver, at Naser Khader efter råd fra advokater har besluttet ikke at anlægge injuriesag mod de kvinder, der i medierne fremsatte beskyldninger om seksuelle overgreb mod ham.

På samme tid bringer Weekendavisen en artikel, der indeholder citater fra advokatundersøgelsen, der er strengt fortrolig.

* 3. september 2021:

Advokatfirmaet Plesner oplyser i en skriftlig udtalelse, at det kun er Naser Khader og hans advokat, der har haft adgang til fysiske eksemplarer af advokatundersøgelsen.

Desuden konkluderer Plesner, at det eksemplar, der er afbilledet i artiklen i Weekendavisen, er et fysisk eksemplar.

Det kan de konkludere, fordi der på alle elektroniske eksemplarer er vandmærker med navnet på den person, der har dokumentet åbent.

Kilder: Weekendavisen, DR, Ritzau, Berlingske, B.T.