OVERBLIK: Kommunernes økonomi i 2020

Det handlede om at styrke velfærden, da regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) indledte forhandlinger om kommunernes økonomi for 2020.

Fredag blev parterne enige om en aftale.

Her er et overblik:

* Samlet lyder kommunernes økonomiske ramme på 388,9 milliarder kroner i 2020.

* Langt den største del af aftalen er serviceudgifter, som kommunerne i 2020 samlet må bruge 261,8 milliarder kroner på.

Service tæller alt fra pleje af ældre, skoledrift og andre ting, man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen. Fokus er her specielt på ældre og det, der bliver kaldt det specialiserede socialområde.

* Kommunerne får 2,2 milliarder kroner mere til den kommunale serviceramme i 2020. Service tæller alt fra pleje af ældre, skoledrift og andre ting, man forbinder med velfærd og hjælp fra kommunen.

* Regeringen og KL er enige om at afskaffe det kommunale moderniserings- og effektiviseringsprogram, som hvert år fjernede 0,5 milliarder kroner fra kommunernes økonomi.

* Der skal findes 0,5 milliarder kroner i form af en såkaldt velfærdsprioritering til kernevelfærd ved frigørelse af ressourcer gennem effektiv drift. Det er midler, som blandt andet skal tilvejebringes ved mere effektive indkøb, administrative effektiviseringer og nye organisationsformer.

* Kommunernes anlægsniveau i 2020 løftes til 19,1 milliard kroner. Det sker med henblik på at sikre gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden.

* Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 milliarder kroner. Af dem er to milliarder kroner fordelt på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

* KL vil indgå i et fælles arbejde med at forberede et grundlag for en børneplan. Den skal blandt andet have fokus på indførsel af lovbundne minimumsnormeringer i daginstitutioner frem mod 2025.

Kilde: Aftale om kommunernes økonomi for 2020, Finansministeriet.