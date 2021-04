OVERBLIK: Kommission undersøger politiaktioner ved kinabesøg

Dronning Margrethe og prins Henrik var vært for kinesiske præsident Hu Jintao og frue under statsbesøget i 2012, og gæsterne kom blandt andet ud at sejle på kongeskibet. Politiet greb ind mod demonstranter, så præsidenten ikke fik dem at se. I Tibetkommissionens fortsatte undersøgelse afhøres også repræsentanter for hoffet, blandt andre Lene Balleby. (Arkivfoto)

Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix