OVERBLIK: Klimalov sætter mål på 70 procents reduktion i 2030

Onsdag vil regeringen fremlægge et udspil til, hvordan landbruget skal sænke sin udledning af drivhusgasser.

Ønsket om at sænke udledningerne skal være med til at opfylde den klimamålsætning, som et stort flertal i Folketinget vedtog i 2019.

Klimaloven skal sikre, at Danmark når i mål med at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Det er den ramme, der skal ligge om de næste mange års arbejde med at reducere Danmarks CO2-udledning.

Her er hovedpunkterne i loven:

* Loven fastslår, at Danmark skal levere 70 procent reduktion af drivhusgasser i 2030. Dermed lovfæstes klimaambitionen.

* Med loven indføres der desuden en årlig opfølgning fra Klimarådet på, om den til enhver tid siddende regering er på rette vej med den førte politik.

* Klimaministeren skal hvert år i september fremlægge et klimaprogram med initiativer på kort og langt sigt, der viser, hvad regeringen gør for at nå klimalovens mål.

* Ministeren skal hvert år til en slags eksamen i Folketinget. Her vurderer Folketinget, om regeringens initiativer er tilstrækkelige.

* Reduktionerne i drivhusgasserne skal ske på dansk grund, fastslår loven. De nationale drivhusgasudledninger opgøres i overensstemmelse med FN's opgørelsesregler.

* Skulle der mangle nogle få procent i at nå 70 procentsmålsætningen til sidst, så har partierne dog indført en sidste udvejsklausul. Her kan partierne mødes igen og finde andre løsninger - eksempelvis køb og annullering af CO2-kvoter - hvis det er nødvendigt for at nå målet.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.