OVERBLIK: Kendte stemmer hylder Yahya Hassan på sociale medier

Dansk litteratur mistede torsdag en af sine mest markante og på mange måder højtråbende stemmer, efter at den unge digter Yahya Hassan er fundet død i sin lejlighed i Aarhus V.

En række kendte danskere har sendt mindeord på sociale medier til Yahya Hassan, der blev 24 år og står bag digtsamlingerne "Yahya Hassan 1 + 2".

Her er et uddrag af reaktionerne:

* Forfatter Sara Omar skriver blandt andet på Facebook:

Yahya Hassan og jeg blev sammenlignet for vores litteratur. Han skrev fra sit smertens hjørne og jeg skrev fra mit. Det var dét, der bandt os sammen; det grænseløse ord nedfældet udelukkende på baggrund af smerte, der havde magten til at gøre ordet grænseløst. Må du hvile i fred, Yahya.

* Journalist Stéphanie Surrugue skriver i versaler på Instagram:

Du var for vild, og du var for vanvittig til verden, og du var en dømt forbryder, og du var en forrygende forfatter, men du var også nogle gange bare sød og fjollet og usikker og derfor kaldte jeg dig fedtmule, og derfor vil jeg savne dig. Hold nu k ... en tragedie, det hele det var. Håber, han får fred nu. RIP (Rest in peace, red.).

* Professor Svend Brinkmann skriver på Twitter:

Hvor er det dog trist, at Yahya Hassan er død. Et tab for hans nærmeste og et tab for nationen. Han fik titusindvis af mennesker til at læse digte om væsentlige emner og gav stemme til dem, der hidtil ikke var blevet hørt. Sikke et annus horribilis (et frygteligt år, red.), vi har.

* Politiker Manu Sareen skriver på Twitter:

Fuck hvor er det bare trist Ingen kunne som Yahya Hassan udstille hykleriet og især det religiøse hykleri og magthavernes hykleri kunne han spidde som ingen anden. Hvil i fred.

* Chefredaktør på Berlingske Tom Jensen skriver på Twitter:

Det siler ned, smittetrykket er igen stigende, Yahya Hassan er død, og der har angiveligt været planlagt et terrorangreb i Danmark. Torsdag 30. april 2020 i Danmark. Den her onde film må gerne slutte nu.

* Politiker Naser Khader skriver på Twitter:

"Jeg er en af de største digtere, der findes, men perkeren her har fået nok." Der var lidt Muhammad Ali over ham. Hvil i fred Yayha Hassan.

* Forfatter Kasper Colling Nielsen skriver blandt andet på Facebook:

Han eksponerede alle os andre - afslørede os. Tog alt vi havde samlet og smed det i kanalen. En lynende intelligent knægt på bare 18 år. Det er yderst sjældent, der kommer så stærke stemmer i dansk litteratur. Hvil i fred, Yahya Ægte Hassan.