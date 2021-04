Artiklen: OVERBLIK: Immunitet over for coronavirus

I coronapas vurderes immunitet for coronavirus at vare 12 uger, dog viser studier forskellige resultater.

Undersøgelser som kan fortælle om immunitet for coronavirus, er der ikke mange af endnu. Det skyldes, at coronavirus kun har været i befolkningen i et år. Derfor er det stadig vanskeligt at undersøge de langvarige effekter af infektionen.

Med det nye coronapas gælder immunitetsperioden i 12 uger. Sundhedsministeriet vurderer, at det er en den periode efter sygdommen at personen antages at være immun.

To undersøgelser, som omhandler immunitet over for coronavirus:

* Et amerikansk studie offentliggjort 5. februar 2021 i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Science viser, at immunitet holder i minimum otte måneder efter infektion med covid-19. Forskerne undersøgte mængden af antistoffer hos 188 tidligere coronasmittede. Den viste sig at være relativt stabil i mere end seks måneder.

* En undersøgelse fra Statens Serum Institut bekræfter at hver femte, der er smittet med covid-19 ikke bliver immun over for ny smitte. Blandt personer over 65 år er det mindre end halvdelen, der opbygger immunitet over for at blive smittet igen. SSI's undersøgelse viser, at immunitet i hvert fald ikke begynder at aftage efter et halvt år.

Kilder: Videnskab.dk, Science, SSI