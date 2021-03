OVERBLIK: I disse kommuner er skoler lukket

Der bliver i stigende grad lukket ned for skoler, daginstitutioner og fritidstilbud i kommuner rundt omkring i landet, hvor smitten vurderes at være høj.

Senest har Styrelsen for Patientsikkerhed onsdag påbudt skoler og fritidstilbud i Fredensborg og Halsnæs kommuner på Sjælland at lukke frem til 11. april.

Her kan du se en liste over, hvad der er lukket og i hvilke kommuner. Hvis der er oplyst dato for varigheden, står slutdatoen angivet i parentes:

* Ballerup: Alle skoler og fritidsordninger i Pederstrup Sogn.

* Esbjerg: Alle skoler og daginstitutioner i sognene Jerne, Grundtvig og Kvaglund.

* Fredensborg: Alle skoler og fritidsordninger (indtil 11. april).

* Gladsaxe: Alle skoler og fritidsordninger (indtil 11. april).

* Halsnæs: Alle skoler og fritidsordninger (indtil 11. april).

* Horsens: Indskoling og SFO på Brædstrup Skole.

Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed.