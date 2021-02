OVERBLIK: Hvad er op og ned i forløbet om lyntest?

Den næste måned er både Falck og Copenhagen Medical, der var blandt fire leverandører af lyntest frem til februar, blevet bedt om at hjælpe.

Nedenfor er et overblik over, hvad det betyder for muligheden for at få lyntest i landet:

* SOS International vandt udbud om fra februar at stå for lyntest i fire af landets fem regioner. Det er regionerne Nordjylland, Midtjylland, Sjælland og Hovedstaden. Carelink står for lyntest i Region Syddanmark.

* SOS International blev søndag fyret, og i tre af regionerne overtager Falck gradvist testopgaven, og selskabet forventer at være oppe i fuld drift fra mandag den 15. februar.

* I den mellemliggende periode, hvor SOS International stopper testaktiviteter ved nogle centre, og Falck er ved at åbne, kan det være svært at få en lyntest. Man kan holde øje med testmuligheder i nærheden på regionernes hjemmeside eller hos eksempelvis Falck.

* SOS International fortsætter selv med at teste med egne folk i Region Hovedstaden den næste måneds tid. Det skyldes, at firmaet er fyret med 30 dages varsel.

* Carelink fortsætter med at stå for lyntest i Region Syddanmark.

* Der skal være et nyt udbud om at stå for lyntest-indsatsen i de fire øvrige regioner. Det er ikke meldt ud fra myndighedernes side, hvornår der kan ventes et nyt skift blandt testleverandører, men de 30 dages varsel til SOS International udløber 9. marts.

* Selskabet Copenhagen Medical, der var blandt de oprindelige fire leverandører, som efter aftale med regionerne lyntestede borgere på det offentliges regning, er også blevet bedt om at hjælpe i februar.

* Copenhagen Medical vil fra onsdag den 10. februar klokken 12 tage imod borgere i opvarmede telte ved siden af Parken på Østerbro i København.

* Falck tester i øjeblikket allerede borgere på statens regning i Rønne på Bornholm, i Billund Lufthavn, i Københavns Lufthavn og i Flensborg ved den dansk-tyske grænse. Det er ikke en del af udbudsaftalen, at Falck tester her, men derimod en aftale der er indgået i forbindelse med regler om test af indrejsende.

* Falck er dyrere end SOS International, og sidstnævnte skal betale den ekstraregning, som regionerne får ved at hyre Falck ind som midlertidig erstatning. Det er af hensyn til det kommende udbud ikke meldt ud, hvad differencen mellem de to er.

Kilder: Falck, Carelink, Copenhagen Medical, Aarhus Stiftstidende.