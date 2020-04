OVERBLIK: Hjælpepakke skal dække mediers tabte annoncepenge

Der var ved første forhandlinger om en hjælpepakke til medier vrede at spore blandt kulturordførere fra flere partier. De mente ikke, at pakken var god nok. Onsdag er det lykkedes et flertal af Folketingets partier at nå til enighed om en pakke, der er estimeret til 180 millioner kroner i 2020.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix