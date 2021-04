OVERBLIK: Her vil regeringen bygge nye veje og broer

Her står det klart, at regeringen agter at bruge milliarder af kroner på udvidelser, forlængelser og opgraderinger af vejnettet og særligt motorvejene i Danmark.

Regeringen vil torsdag præsentere et udspil, der skal forbedre infrastrukturen i Danmark. Allerede onsdag aften har en række danske medier set dele af udspillet.

Her kan du få et overblik over, hvad de forskellige medier har fået oplyst vil indgå i udspillet:

* En tredje forbindelse over Limfjorden.

En firesporet motorvej gennem en tunnel og en landbro skal forbinde E45-motorvejen vest for Aalborg med E39-motorvejen nord for Limfjorden.

Pris: Cirka syv milliarder kroner.

* Tunnel til Aarhus Havn.

En cirka to kilometer lang tunnel skal forbinde E45-motorvejen med Aarhus Havn.

Pris: Cirka 2,7 milliarder kroner.

* Opgradering af Viborgvej.

Regeringen vil lave en forundersøgelse af en opgradering af rute 26 fra Aarhus til Søbyvad - også kaldet Viborgvej - til en motortrafikvej.

Pris: 1,4 milliarder kroner.

* Udvidelse af Hillerødmotorvejen.

Hillerødmotorvejen skal udvides, og den firsporede motortrafikvej skal forlænges.

Pris: Mindst 1,3 milliarder kroner.

* Kalundborgmotorvejen skal færdiggøres.

Regeringen vil bygge de 30 kilometer for at føre Kalundborgmotorvejen hele vejen til Kalundborg.

Pris: 1,9 milliarder kroner.

* Udvidelse af del af Den Fynske Motorvej.

Mellem Nørre Aaby og Odense V skal E20-motorvejen udvides fra fire til seks spor.

Pris: 1,1 milliarder kroner.

* Kommuner skal kunne lave bilfri søndage.

Der skal laves en mulighed for, at kommunerne skal kunne lave bilfri søndage mellem klokken 09 og 20.

* Togstationer skal lives op.

Togstationer skal have mere liv ved at udskifte belysning og forbedre gange og tunneler.

Pris: 250 millioner kroner.

* Pulje til udbygning af vejnet.

Der skal sættes penge til side i en pulje, der kan bruges på at udbygge det eksisterende vejnet og sikre flere veje.

Pris: 6,5 milliarder kroner.

* Udvidelse af flere motorveje.

Motorveje skal udvides mellem afkørslerne Aarhus S og Aarhus N, mellem Vejle og Skanderborg S.

Pris: Ukendt.

* Undersøge en udvidelse af Vejlefjordbroen.

En forundersøgelse skal kigge på at undgå flaskehalse over broen over Vejlefjord.

* Als-forbindelse skal undersøges.

Mulighederne for en forbindelse mellem Als og Fyn skal undersøges.

Kilde: DR, TV2 og Jyllands-Posten.