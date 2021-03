OVERBLIK: Her kan du stå på venteliste til en restvaccine

Vaccinen er foregået efter et særligt køsystem, hvor befolkningen deles op i grupper alt efter, hvor udsatte grupperne er.

Men for dem, der ellers ikke umiddelbart står forrest i køen, er der alligevel en vej til en vaccination mod covid-19.

Flere regioner tilbyder nemlig, at man kan skrive sig op til at få en vaccination, hvis der en dag skulle være nogle tilovers ved dagens udgang på vaccinationscentrene.

Her kan du læse, hvor og hvordan man kan blive skrevet op til en restvaccine:

* Region Nordjylland.

I Region Nordjylland kan man blive skrevet op til at få en restvaccine seks forskellige steder. Vaccinestederne er ved Arena Nord i Frederikshavn, Bagterphallen i Hjørring, Håndværkervej i Aalborg, Munkehallen i Thisted, Hobro Idrætscenter og Vesthimerland Messecenter i Aars.

Man skal tilmelde sig dagligt, hvis man vil stå på ventelisten, og man skal kunne møde op på et vaccinested inden for 30 minutter.

* Region Midtjylland.

Her kan man blive skrevet på ventelisten til en restvaccine ved alle regionens vaccinesteder. Ligesom i Nordjylland skal man tilmelde sig hver dag og kunne møde op inden for 30 minutter.

* Region Syddanmark.

To af regionens vaccinesteder - Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus - tilbyder, at man kan komme på venteliste til en restvaccine. Ligesom i Nordjylland og Midtjylland skal man kunne møde op inden for 30 minutter, ligesom man skal forny sin tilmelding dagligt.

* Region Sjælland.

Region Sjælland tilbyder ikke dens borgere at komme på venteliste til en restvaccine.

* Region Hovedstaden.

I Region Hovedstaden kan man ligesom i Region Sjælland ikke komme på en venteliste til en restvaccine. Der er dog dagligt kun cirka én til fem vaccinedoser i overskud per center. De bliver samlet og kørt ud til borgere i vaccinemålgruppen.