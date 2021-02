Statsminister Mette Frederiksen (S) er begyndt et arbejde med en mere langsigtet corona-håndtering, der skal forhindre nye nedlukninger i Danmark. I et stort interview med Berlingske gennemgår hun sine tanker om en kommende strategi og udpeger nogle centrale elementer, som hun allerede nu har lagt sig fast på. (Arkivfoto)

Artiklen: OVERBLIK: Her er statsministerens coronaplan for fremtiden

OVERBLIK: Her er statsministerens coronaplan for fremtiden

I et interview med Berlingske har statsminister Mette Frederiksen (S) udstukket en række nøgleelementer for en fremtidig coronahåndtering - selv efter alle dem, der ønsker en vaccine, har fået det.

Selv præsenterer hun en række "centrale byggesten" i den strategi, som en række eksperter skal i gang med at udvide og raffinere.

Herunder kan du se, hvad statsministeren i interviewet siger om forskellige aspekter af corona-håndteringen i Danmark:

* Vaccinerne er måske ikke nok.

Forskellige mutationer betyder, at selv om vaccinerne kan hjælpe med at sænke coronasmitten i samfundet, er det ikke sikkert, at de kan udrydde den.

Eksempelvis den mutation, der i forskersprog hedder E484K, har rejst bekymring. Bekymringen går på, om mutationen giver en nedsat følsomhed over for antistoffer - og derved sænker vaccinernes effektivitet.

* Der skal testes mere.

Statsministeren forestiller sig en "aggressiv" teststrategi. Hun beder danskerne vænne sig til fast til at blive testet "flere gange om ugen".

Derfor taler statsministeren om "teststationer mange, mange steder i landet" - eksempelvis på biblioteker og supermarkeder.

* Investering i vaccineproduktion.

Staten skal investere penge i vaccineproduktion, så Danmark ikke er ligeså sårbar over for overraskende ændringer i leverancer eller produktion.

Det skal skabe et alternativ til de indkøb af vacciner, der i dag foregår gennem EU.

* Kontrol ved grænserne.

Statsministeren hentyder til en form for testkontrol ved grænsen, så smittede med uønskede mutation ikke kommer ind udefra og undergraver den danske coronahåndtering.

* Mere omfattende smitteovervågning.

Test af spildevand for coronavirus nævnes af statsministeren som et eksempel på, hvordan der skal flere og mere kreative metoder i brug for at give et mere omfattende billede af smitten i samfundet.

* Smitteopsporing nævnes ikke.

I den bragte artikel med interviewet nævnes smitteopsporingen ikke, og det er derfor uklart, om statsministeren også her ser ændringer for sig.

Kilde: Berlingske.