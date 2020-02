OVERBLIK: Her er senere års sager om økonomisk kriminalitet

Den tidligere medarbejder i Socialstyrelsen er tiltalt for gennem 25 år at have svindlet for knap 117 millioner kroner.

Britta Nielsen kræves idømt mindst otte års fængsel.

I anklageskriftet er der rejst tiltale efter en paragraf, der kan løfte straframmen op til 12 års fængsel. Samme paragraf var eksempelvis i brug mod erhvervsmanden Stein Bagger.

Få et overblik over tidligere store sager om økonomisk kriminalitet:

* Stifteren af dækvirksomheden Genan, Bent A. Nielsen, blev i april 2019 idømt seks års fængsel i en sag om mandatsvig og bedrageri for 493 millioner kroner. Dommen er anket til landsretten.

* Stifteren af lysvirksomheden Hesalight, Lars Nørholt, blev 24. januar 2019 ved Retten i Roskilde idømt syv års ubetinget fængsel for bedrageri for 351 millioner kroner.

Desuden skulle han betale en tillægsbøde på 15 millioner kroner. Derudover blev der konfiskeret omkring 28 millioner kroner hos Lars Nørholt.

Lars Nørholt har anket dommen, og sagen verserer i landsretten.

* Ejendomsinvestoren Steen Gude fik i 2014 seks års ubetinget fængsel for økonomisk kriminalitet. Hans forbrydelser gik blandt andet ud over den islandske bank Glitnir og ejendomsselskabet Stones Invest.

* Erhvervsmanden Stein Bagger fik i 2009 en dom på syv års fængsel, da han tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory, som endte med at gå konkurs. Han samarbejdede med politiet om sagen og fik derfor nedsat straf.

* Ejendomsmægleren Bjørn Stiedl fik i 2009 seks års fængsel for i 1990'erne at have tømt selskaber, der havde en samlet skattegæld på omkring 330 millioner kroner.

* Erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersen fik i Østre Landsret en dom på seks års fængsel i 2008. Riskær blev dømt for bedrageri over for en familiefond på 210 millioner kroner.

* Fem personer blev i 2004 dømt for at have tømt 214 selskaber for 320 millioner kroner i et kompleks, der var døbt Fischer-sagen.

Den tidligere advokat Poul Fischer, advokat Henrik Vinten og den tidligere direktør i Amager Vekselererfirma Jens Ehlert Lassen fik syv års fængsel.

Revisor Frank P. Frederiksen blev idømt seks års fængsel, mens den tidligere toldembedsmand Orla Rasmussen fik fængsel i fem år og seks måneder. To andre fik delvist betingede domme.

* I 2002 fik Kurt Thorsen og Rasmus Trads henholdsvis seks og fire år bag tremmer. Sagen var kendt som PFA-sagen, hvor de to stod bag falske dokumenter for 3,6 milliarder kroner.

Kilder: Finans, TV2 og Ritzau.