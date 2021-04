OVERBLIK: Her er senere års sager om økonomisk kriminalitet

Den 78-årige Bent A. Nielsen fra Viborg er torsdag idømt seks års fængsel for mandatsvig og bedrageri for knap en halv milliard kroner. Der var tale om en stadfæstelse i Vestre Landsret af en byretsdom fra 2019.

Revisor Bjarne Nielsen blev ligeledes idømt fængsel i tre år for medvirken til svindel.

Beløbet gør det til en af de største svindelsager herhjemme. I 1990 stiftede Bent A. Nielsen virksomheden Genan A/S, der udmærker sig ved at genanvende udtjente dæk. Det var her, der ifølge Bagmandspolitiet blev svindlet for op mod en halv milliard kroner.

Få et overblik over tidligere store sager om økonomisk kriminalitet:

* 65-årige Britta Nielsen blev 18. februar 2020 idømt seks et halvt års fængsel for svindel for 117 millioner kroner i Socialstyrelsen.

* Stifteren af lysvirksomheden Hesalight, Lars Nørholt, blev 24. januar 2019 ved Retten i Roskilde idømt syv års fængsel for bedrageri for 351 millioner kroner. Dommen blev senere stadfæstet i Østre Landsret og Højesteret.

* Ejendomsinvestoren Steen Gude fik i 2014 seks års ubetinget fængsel for økonomisk kriminalitet. Hans forbrydelser gik blandt andet ud over den islandske bank Glitnir og ejendomsselskabet Stones Invest.

* Erhvervsmanden Stein Bagger fik i 2009 en dom på syv års fængsel, da han tilstod svindel for over 800 millioner kroner i IT Factory, som endte med at gå konkurs.

* Ejendomsmægleren Bjørn Stiedl fik i 2009 seks års fængsel for i 1990'erne at have tømt selskaber, der havde en samlet skattegæld på omkring 330 millioner kroner.

* Erhvervsmanden Klaus Riskær Pedersen fik i Østre Landsret en dom på seks års fængsel i 2008. Riskær blev dømt for bedrageri over for en familiefond på 210 millioner kroner.

* Fem personer blev i 2004 dømt for at have tømt 214 selskaber for 320 millioner kroner i et kompleks, der var døbt Fischer-sagen.

Den tidligere advokat Poul Fischer, advokat Henrik Vinten og den tidligere direktør i Amager Vekselererfirma Jens Ehlert Lassen fik syv års fængsel.

Revisor Frank P. Frederiksen blev idømt seks års fængsel, mens den tidligere toldembedsmand Orla Rasmussen fik fængsel i fem år og seks måneder. To andre fik delvist betingede domme.

* I 2002 fik Kurt Thorsen og Rasmus Trads henholdsvis seks og fire år bag tremmer. Sagen var kendt som PFA-sagen, hvor de to stod bag falske dokumenter for 3,6 milliarder kroner.

Kilder: Finans, TV2 og Ritzau.