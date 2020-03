OVERBLIK: Her er regeringens seneste tiltag i coronakrisen

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tirsdag aften annonceret regeringens nye tiltag for at stoppe spredningen af coronavirus i Danmark.

Her følger et overblik over de nye tiltag:

* Det er ikke længere tilladt at samles flere end ti personer i offentligheden.

Det gælder både indendørs og udendørs. Politiet sætter ekstra mandskab på gaden for at forklare om forbuddet.

Politiet vil komme med en mere præcis vejledning for, hvordan forbuddet skal tolkes. Det vil være muligt for politiet at udstikke bøder til personer, der overtræder de nye regler.

Statsministeren opfordrer samtidig til, at borgere også efterlever forbuddet privat.

Forbuddet gælder ikke, når flere end ti personer er til stede og bevæger sig rundt i en butik, et supermarked, en lufthavn eller en togstation.

Ligeledes gælder forbuddet ikke i offentlig transport og på arbejdspladser.

* En række butikker, centre og sportshaller skal lukke:

Shoppingcentre, restauranter, barer, natklubber, fitnesscentre, frisører, solcentre, tatovører, vandpibecaféer og andre butikker, hvor personer kommer i tæt kontakt, skal lukke.

For restauranter og caféer vil det være muligt at levere mad ud af huset, men selve spisestederne vil blive lukket.

Også indendørs sports- og fritidsfaciliteter lukker.

Dagligvarebutikker og apoteker lukker ikke.

* Butikker skal have håndsprit og håndvask til rådighed for kunderne:

Statsministeren beder de butikker, der stadig må holde åbent - dagligvarebutikker og apoteker - om at have håndsprit og håndvask klar til kunderne "i videst muligt omfang".

Der skal være god plads om den enkelte kunde. Det betyder, at man skal kunne stå i kø, kigge på varer og betale for dem i "god afstand" til andre kunder.

Butikkerne skal sikre, at medarbejderne overholder sundhedsmyndighedernes anbefalinger, ligesom de skal opsætte informationsmateriale i butikkerne.

Kilder: Statsministeriet.