OVERBLIK: Her er partiernes prioriteter for de næste ti år

På konferencen får Folketingets partier fem minutter hver til at pege på, hvor de mener, at der er behov for ændringer af samfundet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er tirsdag vært ved en regeringskonference i Fredericia. Her opstiller hun ti søjler, hvor hun mener, at der er behov for reformer.

Her er hovedpunkterne i indlæggene fra Folketingets fem største partier:

* Venstre: Danmark står over for en række udfordringer, lige fra klima til at for mange unge står uden en uddannelse, til at for mange ikkevestlige indvandrere står uden for arbejdsmarkedet.

Forudsætningen for at løse udfordringerne er dog, at Danmark får løst manglen på arbejdskraft. Det koster ordrer for virksomhederne og betyder, at velfærd ikke kan leveres til borgerne.

Venstre foreslår blandt andet at sænke dimittendsatsen for at få nyuddannede hurtigt i arbejde. Partiet vil også sikre virksomhederne mere udenlandsk arbejdskraft ved at ændre beløbsordningen.

* Dansk Folkeparti: Der skal være stærkere kontrol med indvandringen til Danmark i lyset af problemerne med blandt andet kriminalitet og utryghed.

Befolkningen i flere afrikanske lande står til en fordobling eller mere i dette århundrede, og det vil skabe et stort migrationspres på Danmark.

Derudover skal klimaomstillingen i Danmark gennemføres på en måde, der bevarer arbejdspladserne i Danmark - eksempelvis i landbruget.

* SF: Der skal sikres arbejdskraft nok til erhvervslivet på en måde, så alle kommer med. I dag mangler 70.000 unge både job og uddannelse, mens 200.000 er ikke på arbejdsmarkedet på grund af problemer i opvæksten.

SF ønsker, at der skal "investeres" og findes "nye værktøjer" for at få dem i arbejde frem for at "klemme dem på pengepungen".

* De Radikale: Verden står over for enorme problemer lige fra klima til flygtningestrømme. De Radikale mener, at der er brug for at "genopfinde" politik, så man på tværs af civilsamfund og Christiansborg kan finde løsninger på de store problemer.

Konkret skal klimapartnerskaberne med erhvervslivet bruges til at skabe konkrete klimafordringer.

* Enhedslisten: Klimadebatten er blevet for teknokratisk med fokus på langsigtede mål. Det bliver en "ekspertsamtale" baseret på frygt frem for at involvere befolkningen i at skabe et bæredygtigt samfund.

Enhedslisten ønsker, at der i stedet skal fokuseres på et "grønt velfærdssamfund". Her skal de rigeste og dem, der udleder mest CO2, betale mest. Der skal være adgang til "grønne job" og "grønne kooperativer" med vægt på genbrug, reparation og lokalt indkøb.

Kilde: Indlæg fra partiernes ordførere og partiledere på regeringskonferencen om fremtidens Danmark.