OVERBLIK: Her er partiernes krav i pensionsforhandling

Det er halvandet år siden, at Socialdemokratiet for første gang præsenterede sit ønske om at indføre en ret til tidligere pension for de nedslidte, som har været længst tid på arbejdsmarkedet.

Partierne på Christiansborg - både de røde og de blå - har på forhånd stillet krav til, hvad de vil have til gengæld for at lægge stemmer til en aftale.

Her er et overblik over kravene:

* Venstre:

Venstre har hele tiden afvist at lægge stemmer til en ny pension for udvalgte grupper.

I Jyllands-Posten foreslår formand Jakob Ellemann-Jensen tirsdag, at man i stedet udvider ordningen for seniorpension, som har eksisteret siden årsskiftet.

* Dansk Folkeparti:

Formand Kristian Thulesen Dahl er ikke afvisende over for at bakke op om en ny pension. Partiet har lige så mange mandater som De Radikale, og dermed kan det være med til at sikre regeringen sit flertal.

DF vil dog have besparelser på udlændingeområdet til gengæld. Blandt andet lavere ydelser til udlændinge og flere hjemsendelser. Men det bliver uden tvivl svært - måske umuligt - at sluge for regeringens støttepartier.

* De Radikale:

De Radikales politiske leder, Morten Østergaard, har tidligere afvist tanken om en ret til tidligere tilbagetrækning.

Men på et pressemøde mandag i forbindelse med partiets sommergruppemøde lød det alligevel fra Østergaard, at De Radikale vil afvente udspillet fra regeringen, inden partiet tager endelig stilling.

Det afgørende for De Radikale er, at man sikrer arbejdsudbuddet, hvis nogle skal forlade arbejdsmarkedet tidligt.

* SF:

SF mener, at fire milliarder vil være mere passende at afsætte til tidligere pension frem for de tre, som Socialdemokratiet har lagt op til.

Partiet har også stemplet ind med et krav om, at alle skal have ret til at få vurderet deres arbejdsevne allerede ti år før den gældende pensionsalder.

Det er nemlig ikke bare håndværkere med mange år på arbejdsmarkedet, som kan blive nedslidt, mener partiet. Det kan pædagoger, sygeplejersker, social - og sundhedsuddannede og skolelærere også.

* Enhedslisten:

Støttepartiet Enhedslisten ventes at støtte regeringens forslag, men Pernille Skipper fastslog på partiets sommergruppemøde, at regeringen ikke skal regne med, at Enhedslisten automatisk lægger mandater til en aftale om ret til tidlig pension.

Partiet vil have den generelle stigning i pensionsalderen til at stoppe ved 68 år og ikke bare blive ved med at stige, som det er aftalt i Velfærdsforliget fra 2006. Ifølge den aftale ventes pensionsalderen at blive hævet til 69 år i 2035 og 70 år i 2040.

Desuden vil Enhedslisten bruge mere end de tre milliarder kroner, som S har lagt op til.

* De Konservative:

Partiets formand, Søren Pape Poulsen, har i Jyllands-Posten åbnet for, at partiet kan lægge stemmer til pensionsforslaget. Men til gengæld skal partiet have skattelettelser.

Pape har nævnt, at det kan være på virksomheder, personskatten eller arveafgiften. Men han har altså ikke lagt sig fast på, hvilke og hvor mange skattelettelser partiets støtte koster. De Konservative har mandater nok til at erstatte Enhedslisten i en aftale.

* Nye Borgerlige:

Nye Borgerlige vil umiddelbart gerne være med til at lave en ny pension for de nedslidte.

Men hvis det kommer til at koste tre milliarder kroner, at give nogle grupper ret til tidlig pension, så skal dem, som bliver, samlet have skatterabat for samme beløb, mener Pernille Vermund.

Nye Borgerlige har ikke mandater nok til at sikre regeringen flertal, men partiet kan lægge endnu mere pres på Dansk Folkeparti for at gå med i en aftale.

* Liberal Alliance:

Der er ikke nogen forventning om, at Liberal Alliance kommer til at lægge stemmer til tidligere tilbagetrækning.

I stedet vil partiet give danskere mulighed for at indbetale op til 675 kroner hver måned på en pensionskonto, som de senere kan hæve skattefrit.

* Alternativet:

Alternativet har rost forslaget om en ret til tidligere pension, og det ser ud til, at regeringen kan regne med støtte fra partiets ene mandat.