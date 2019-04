OVERBLIK: Her er forløbet i sagen om Vejen-børnene

Faren er fundet skyldig i ét af 17 anklagepunkter, mens moren frifindes for alle anklager.

Retten i Esbjerg har fredag afvist store dele af anklagerne mod et forældrepar fra Vejen om årelange seksuelle overgreb mod børnene.

Her kan du få et overblik over sagens forløb.

* I august 2017 anmeldte en kvinde forældrene til politiet for en stribe overgreb, der blev begået mod hende og hendes søskende tilbage for mere end 25 år siden.

* Forældreparret, der består af en 63-årig mand og en 60-årig kvinde, blev anholdt og varetægtsfængslet i november 2017.

* Kvinden er biologisk mor til alle fire børn, mens manden er biologisk far til to af børnene.

* Overgrebene skal være sket i perioden 1987 til 1993, mens børnene var under 12 år gamle.

* Børnene skal ifølge anklagen have været udsat for gentagne tilfælde af voldtægt begået af manden, mens moren passivt så til eller var vidende om, hvad der foregik.

* Børnene skal også være presset til at udføre forskellige former for sex med forældrene, med familiens hund og med forskellige uidentificerede personer.

* Børnene blev anbragt på en døgninstitution i efteråret 1992. Men forældrene havde lov til uovervåget weekendsamvær med dem frem til henholdsvis april og juli 1993.

* En psykolog ansat på institutionen har fortalt, at han nærmest fra første dag, børnene blev anbragt, havde mistanke om, at de var blevet udsat for overgreb.

* Alligevel gik hverken institutionen eller Vejen Kommune til politiet med sagen.

* De forurettede er i dag mellem 30 og 35 år. En af dem, en kvinde, lider af posttraumatisk stress og skønnes at være selvmordstruet.

* Forældrene har nægtet sig skyldige i alle anklager.

Kilder: Anklageskriftet, Ritzau.