OVERBLIK: Her er forløbet i sagen om PET-chefen

* Jakob Scharf blev efter en lang karriere i Justitsministeriet og Rigspolitiet udnævnt til chef for PET i 2007. Han forlod stillingen 2013. Derefter blev han interviewet af journalist Morten Skjoldager til bogen "Syv år for PET, Jakob Scharfs tid".

Østre Landsret har fredag afsagt dom i straffesagen mod den tidligere chef for Politiets Efterretningstjeneste.

* Bogen blev udgivet af People's Press i oktober 2016.

* PET anmeldte Jakob Scharf til politiet 11. oktober 2016 for overtrædelse af tavshedspligten. Det gjaldt 63 passager i bogen.

* Statsadvokaten i Viborg rejste tiltale i foråret 2018 for 28 konkrete forhold.

* Københavns Byret fandt Jakob Scharf skyldig i januar 2019. Retten frifandt for fire forhold, men fandt ham helt eller delvist skyldig i 24 forhold.

* Dommen lød på ubetinget fængsel i fire måneder. Desuden fik Scharf konfiskeret fortjenesten på 397.625 kroner. Han ankede til frifindelse.

* Østre Landsret har behandlet sagen på en stribe retsmøder fra december sidste år. Kun på et punkt gik han for langt. Dommen lyder på 10 dagbøder a 1000 kroner.

* Op til den planlagte udgivelse i oktober 2016 fik PET nedlagt forbud i retten, fordi der var frygt for, at bogen kunne skade statens sikkerhed.

* Dagbladet Politiken bragte imidlertid bogen som særtillæg 9. oktober og trodsede dermed rettens forbud. Derefter frafaldt PET forbuddet.

* JP/Politikens Hus og chefredaktør Christian Jensen blev i en privat straffesag 13. februar i år af Østre Landsret idømt bøder på henholdsvis 250.000 kroner og 100.000 kroner for at have ignoreret rettens afgørelse.

Kilder: Ritzau, domme.