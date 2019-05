OVERBLIK: Her er forløbet i sagen mod Per Zeidler

* Århus Stiftstidende afslører i november 2017, at Zeidler flere gange har arrangeret gangbangs i et forsamlingshus ved Vejle.

Læs om forløbet her.

Per Zeidler, tidligere medlem af kommunalbestyrelsen i Syddjurs Kommune, blev torsdag dømt for rufferi ved Retten i Randers.

* Politiet sigter kort tid efter Per Zeidler for rufferi.

* Efterforskningen af sagen fortsætter, og i januar 2019 rejses tiltale mod Per Zeidler og en 55-årig mand.

* De tiltales for at stå bag 109 gangbangs landet over med en samlet fortjeneste på cirka 328.000 kroner.

* Samtidig tiltales de for at have medvirket til, at en 16-årig pige mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde.

* I samme forbindelse tiltales de for at have udbredt børnepornografiske billeder af den 16-årige pige til flere af deltagerne i gangbang.

* Sagen kommer 16. maj 2019 for Retten i Randers. Forsvarer Birgitte Ernst oplyser, at man vil søge at fremme sagen som en tilståelsessag. Anklageren anmoder om lukkede døre, hvilket dommeren imødekommer.

* Tre timer senere oplyses det, at tiltalen mod de to mænd er ændret, så den nu udelukkende vedrører 73 tilfælde af gangbangs. I alt 38 andre forhold er frafaldet.

* De to mænd erkender sig herefter skyldige i den rejste tiltale og idømmes hver seks måneders betinget fængsel for rufferi.

* Rufferiparagraffen i straffeloven lyder: Den, der driver virksomhed med, at en anden mod betaling eller løfte om betaling har seksuelt forhold til en kunde, straffes for rufferi med fængsel indtil fire år.

Kilde: Anklageskriftet, Straffeloven.