OVERBLIK: Her er favoritterne til de 14 danske EP-mandater

Her er et bud på, hvem der er i spil til mandaterne:

Kampen om det tredje mandat er mere åben, men partiet har på tredjepladsen 33-årige Niels Fuglsang, der er bosat i Aarhus. Han har arbejdet for Socialdemokratiet som rådgiver i Europa-Parlamentet, som kampagneleder og med partiets nye principprogram.

Nummer fire er 48-årige Marianne Vind, der er uddannet hospitalslaborant, master i professionel kommunikation og næstformand i HK Privat.

* DE RADIKALE kan uden tvivl regne med, at spidskandidat Morten Helveg Petersen, 52, der fik 76.390 personlige stemmer i 2014, er valgt.

Karen Melchior, født 1980 og uddannet jurist, fik 10.412 personlige stemmer senest. Det var ikke nok til at sikre partiet mandat nummer to i 2014, men hun blev første stedfortræder og kan måske få det andet mandat nu.

Tidligere folketingsmedlem Nadeem Farooq gør comeback som kandidat for De Radikale, men han stod blot som nummer 19 på stemmesedlen. Det kan dog næppe helt udelukkes, at Farooq kan overraske.

* DE KONSERVATIVE må forvente, at det bliver spidskandidat Pernille Weiss, 51, der sætter sig på partiets enlige mandat.

* SF har 74-årige Margrete Auken, medlem af Europa-Parlamentet siden 2004, som spidskandidat, og hun er storfavorit til at få partiets første mandat. Hun opnåede 153.072 personlige stemmer i 2014. Nummer to på kandidatlisten er SF's politiske ordfører i Folketinget, Karsten Hønge. Han stiller også op til Folketinget. Vælges Karsten Hønge til både Europa-Parlamentet og Folketinget, skal partiet afgøre, hvor han skal sidde, for det er ikke tilladt at være medlem af begge parlamenter.

* DANSK FOLKEPARTI opstiller på partiliste, og dermed er det så godt som afgjort, at partiets enlige mandat tilfalder folketingsmedlem Peter Kofod, 29. Der er eksempler på, at det kan lade sig gøre at sprænge en partiliste, men det kræver, at nummer to på listen, Anders Vistisen, 31, får usædvanligt mange personlige stemmer.

* VENSTRE opnåede fire mandater, og spidskandidat er 54-årige Morten Løkkegaard. Han var medlem af Europa-Parlamentet 2009-2014, men opnåede med 44.010 personlige stemmer ikke genvalg i 2014.

Venstres mandater dengang gik til Ulla Tørnæs og Jens Rohde, men da Tørnæs blev kaldt hjem af statsminister Lars Løkke Rasmussen for at blive minister, kom Morten Løkkegaard som førstesuppleant i parlamentet.

Måske lidt overraskende blev profilen Søren Gade, der er folketingsmedlem og tidligere minister, kun stemt ind som nummer fire på Venstres kandidatliste, men partiet har sideordnet opstilling, så det er de personlige stemmer, der afgør, hvem der vælges.

Nummer to er 33-årige Linea Søgaard-Lidell. Hun er opvokset i Esbjerg og bosat i København, uddannet journalist og arbejder i Vækstfonden. Før og under det danske EU-formandskab i 2012 var hun ansat ved den danske EU-repræsentation i Bruxelles.

Nummer tre er landmand Asger Christensen, 61, som også opstillede i 2014 og fik 14.709 personlige stemmer, hvilket rakte til en post som tredjesuppleant. Han er medlem af byrådet i Kolding.

Nummer fem på Venstres liste er 29-årige Bergur Løkke Rasmussen, søn af statsminister Lars Løkke Rasmussen. Bergur Løkke Rasmussen har tidligere siddet i regionsrådet i Region Hovedstaden.

På sjettepladsen er Charlotte Munch, kommunalbestyrelsesmedlem i Hvidovre og folketingskandidat i Lyngby-kredsen. Den tidligere Gribskov-borgmester Kim Valentin er nummer 10 på listen. Han er også folketingskandidat i Ballerup-kredsen.

* ENHEDSLISTEN stillede for første gang op til EP-valg, og da der opstilles på partiliste, vil det enlige mandat næsten med sikkerhed gå til spidskandidat og folketingsmedlem Nikolaj Villumsen, 36.