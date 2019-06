OVERBLIK: Her er der uklarheder i rød bloks aftale

Det 18 sider lange papir indeholder dog adskillige uklarheder, både om finansiering og detaljer i de enkelte tiltag.

Her er nogle af dem:

* Klima

Udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 i forhold til niveauet i 1990. Men hvordan skal det ske, hvad koster det, og hvor skal pengene findes?

* Minimumsnormeringer

Der skal indføres minimumsnormeringer i daginstitutioner. Men det fremgår ikke af aftalepapiret, hvor mange voksne der skal være per barn, kun at det skal være fuldt indfaset i 2025.

* Sjælsmark

Børnefamilierne skal ikke længere bo på Udrejsecenter Sjælsmark i Nordsjælland. Af aftalepapiret fremgår det, at "det nye udrejsecenter skal indrettes efter anbefalingerne fra Røde Kors og Ombudsmandens rapport vedrørende forholdene på Sjælsmark". Men der står intet om, hvor det skal ligge.

* Lindholm

Aftalepapiret nævner ikke konkret den meget omtalte ø, som blå blok ville bruge omkring 750 millioner kroner på at omdanne til et udrejsecenter. Det er dog kommet frem, at Lindholm skrottes, og kriminelle asylansøgere skal heller ikke være på Udrejsecenter Kærshovedgård. De skal placeres et helt tredje og endnu ukendt sted.

* Kvoteflygtninge

Danmark skal allerede fra i år igen modtage kvoteflygtninge, men hvor mange er ikke nævnt i aftalen. Hvis det spontane asyltal og antallet af familiesammenføringer stiger, giver aftalen i øvrigt den til enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister lov til at tage en lavere kvote eller midlertidigt stoppe for modtagelsen af kvoteflygtninge.

* Pension

Aftaleteksten nævner ikke den rettighed til tidligere folkepension, som Socialdemokratiet gik til valg på at indføre. Mette Frederiksen sagde onsdag, at hun "nægter at tro på, at vi ikke kan finde et flertal i Folketinget for det".

Foreløbig vil de fire partier i rød blok dog gennemføre den aftale om seniorpension, som blå blok sammen med De Radikale vedtog op til folketingsvalget.

Kilde: Politisk aftale "Retfærdig retning for Danmark" af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og De Radikale.