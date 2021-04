OVERBLIK: Her er der stadig lukket efter 21. april

Natten til fredag blev Folketinget enig om en ny aftale om genåbning, der blandt andet giver mulighed for servering indendørs på restauranter og barer samt tilskuere til Superligaen i fodbold.

Her er et overblik over nogle af steder, der fortsat er lukket:

* Fitnesscentre: Kan ifølge genåbningsaftale fra 22. marts tidligst åbne 6. maj. Det skal aftales nærmere. Alternativt 21. maj.

* Spillesteder, teatre og biografer: Kan åbne 6. maj.

* Indendørs idræt for voksne i aldersgruppen 18-70 år. Det vil sige sportsgrene som badminton, håndbold og volleyball: Kan ifølge tidligere genåbningsaftale tidligst åbne 6. maj - alternativt 21. maj.

* Badelande og svømmehaller (for ikke-foreningsaktiviteter): Kan åbne 21. maj.

* Legelande og indendørs områder i forlystelsesparker og zoologiske haver. Kan genåbne 21. maj.

* Casinoer og spillehaller: Kan åbne 21. maj.

* Diskoteker: Der er ikke sat dato på, hvornår de kan genåbne. Folketinget har bedt Epidemikommissionen komme med en vurdering af muligheden for en genåbning, når alle over 50 år er vaccineret. Det ventes at være i slutningen af maj.

* Festivaler: En ekspertgruppe vil i løbet af få dage komme med anbefalinger til, hvordan man eventuelt vil kunne afholde festivaler og andre store arrangementer til sommer.

Kilder: Justitsministeriet, Statsministeriet, Kulturministeriet.