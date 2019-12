OVERBLIK: Her er de vigtigste temaer i dronningens nytårstale

Den sidste aften i 2019 udnyttede dronning Margrethe - som traditionen foreskriver det - til at gøre status over det forgangne år.

Læs her, hvilke temaer dronningen satte fokus på i sin nytårstale for 2019 - og hvordan hun satte ord på emnerne:

* Klima:

- Så storslået og varieret vor Jord end kan synes, er den dog sårbar. Det er vi ved at lære at indse, og det kan godt bekymre, ikke mindst mange unge, som ser klimaforandringerne, der gør sig tydeligt gældende i disse år.

- Vi har en fælles forpligtelse for vores smukke klode, så myldrende fuld af liv. Det er en væsentlig udfordring for os alle i dag, og det gælder om, at vi alle er opmærksomme på, hvordan vi lever og hvad vi gør.

* Ensomhed:

- Ensomhed. Det er en følelse, som rammer mange. Det gælder ikke alene socialt udsatte, det gælder ældre mennesker, som ser deres ægtefælle og deres jævnaldrende falde fra - hvor blev de af, alle de, der fyldte hverdagen?

- Men det kan ligeså vel gælde børn og ganske unge mennesker.

- Vi har brug for at tale sammen, også om ensomheden. Vi har brug for hinanden. Vi har brug for at få bekræftet, at vi betyder noget.

* Antisemitisme og intolerance:

- Det er beskæmmende at opleve, hvordan antisemitismen igen stikker sit grimme ansigt frem, også her hos os. Antisemitisme, intolerance og undertrykkelse af anderledes tænkende hører ingen steder hjemme.

- Det er noget, som vi skal være meget opmærksomme på og hjælpe hinanden med at modarbejde.

* Højdepunkter i det nye år:

- 2020 bliver et år med meget at mindes. Den 9. april er det 80 år siden, at Danmark blev besat.

- Den 10. juli er det 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark.

- I det nye år skal Prins Christian konfirmeres. Han bliver snart en ung mand og har livet foran sig.

- Selv har jeg rund fødselsdag. Jeg har mange år bag mig.

Kilde: Kongehuset.