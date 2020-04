OVERBLIK: Her er de hvide test-telte

På et pressemøde mandag sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at alle med symptomer skal testes for Covid-19, der er sygdommen forårsaget af coronavirusset.

Ud over at teltene skal bruges til at teste for coronavirus, er det sparsomt, hvad myndighederne har meldt ud om dem.

Det eneste konkrete Sundhedsministeriet ønsker at oplyse, er, at der indtil videre ligger et testcenter i hver region, og i hvilke byer de ligger.

Der er derfor en lang række ubesvarede spørgsmål. Som for eksempel hvad teltene mere præcist skal bruges til, hvem og hvor mange der kan blive testet i dem, hvornår de har åben, og hvem der skal bemande dem.

Her er et overblik over, hvor de er:

* Region Hovedstaden: København.

* Region Midtjylland: Aarhus.

* Region Nordjylland: Aalborg.

* Region Sjælland: Næstved.

* Region Syddanmark: Odense.

Kilde: Sundhedsministeriet.