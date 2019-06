OVERBLIK: Her er SFs krav til S på udlændingeområdet

Tirsdagens emne er udlændingepolitikken, som forventes at blive et af de sværere emner at forhandle om. Det skyldes, at de øvrige partier i rød blok står længere til venstre politisk end Socialdemokratiet på området.

SF gik til forhandlinger klokken 10 som det første parti. Klokken 12 er det De Radikales tur, og klokken 14 skal Enhedslisten møde op hos S-formand Mette Frederiksen.

Her er krav og ønsker fra SF til Socialdemokratiet:

* Kontanthjælpsloftet skal afskaffes.

SF har en afskaffelse af kontanthjælpsloftet som et ultimativt krav for at kunne stemme for finansloven for næste år. Kravet er dog ikke ultimativt under selve regeringsforhandlingerne.

* Planen om Udrejsecenter Lindholm skal droppes.

I stedet for at bruge 750 millioner kroner på et nyt udrejsecenter på øen Lindholm vil SF eventuelt skærpe sikkerheden på Udrejsecenter Kærshovedgård i Ikast.

* Kvoteflygtninge.

SF vil have, at Danmark skal tage 500 kvoteflygtninge om året.

* Sjælsmark.

SF vil have børnefamilierne ud af Udrejsecenter Sjælsmark. De skal kun være der i den sidste periode før udrejsen.

* Ydelser.

SF kræver integrationsydelsen afskaffet.