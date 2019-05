OVERBLIK: Her er LA's ambitioner for erhvervslivet

Seks punkter skal ifølge partiet sikre det. Få overblikket her:

* Fremover skal der ikke betales skat af grønne firmabiler. Det skal bane vejen for den grønne omstilling.

* Afgifter skal sænkes. Partiet foreslår, at afgifter på el og elvarme sænkes. Afgifter er ifølge partiet i vejen for et konkurrencedygtigt erhvervsliv og afgiftslettelserne skal hjælpe den grønne omstilling på vej, da de skal tilskynde folk til brug af grøn energi. Forslaget medfører et tab i statskassen på 4,8 milliarder.

* Det skal være nemmere at drive virksomhed. Administrative byrder skal reduceres og forenkles. Partiet vil indføre et princip om, at hvis én regel kommer ind, skal to regler ud.

* Beløbsgrænsen for udlændinge skal sænkes, da det vil gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække udenlands arbejdskraft.

* Selskabsskatten skal sænkes til 12,5 procent. I Danmark ligger selskabsskattesatsen på 22 procent, men det hæmmer produktivitet og konkurrenceevne, mener partiet. Forslaget medfører et provenutab på 12,5 milliarder.

* Ingen skal betale skat af de første 7000 kroner, de tjener hver måned. Der skal være en mærkbar belønning ved at gå på arbejde. Forslaget giver et tab på 41,5 milliarder.

Kilder: Liberal Alliance.