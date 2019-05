OVERBLIK: Her er 10 valgslag du bør følge

Her er 10 spørgsmål, som der vil være særlig opmærksomhed om:

1) Hvilket parti bliver størst i Syd- og Sønderjylland?

Socialdemokratiet blev ved folketingsvalget i 2015 det største parti i otte af landets 10 storkredse.

Undtagelserne var Vestjylland, hvor Venstre fik flest stemmer, og Sydjylland, hvor Dansk Folkeparti (DF) næsten fordoblede sit stemmetal til 28,4 procent af stemmerne. 126.058 af de 525.609 stemmeberettigede syd- og sønderjyder stemte på DF.

Ifølge stort set enslydende meningsmålinger går Dansk Folkeparti tilbage denne gang, og resultatet i Sydjyllands Storkreds kan give et fingerpeg om, hvor stort et nederlag det i givet fald vil blive.

2) Hvor mange stemmer tager Pernille Vermund på Kristian Thulesen Dahls hjemmebane?

Det er også i Sydjyllands Storkreds, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, stiller op, og han alene samlede 57.371 personlige stemmer, det højeste på landsplan.

Det bliver svært at gentage, hvis partiet mister terræn, og fordi nogle af Thulesen Dahls stemmer nu kan gå til Nye Borgerliges leder, Pernille Vermund, der udfordrer DF-formanden på hans hjemmebane i Syd- og Sønderjylland.

3) Kommer Nye Borgerlige i Folketinget?

Mens det ser svært ud for både Klaus Riskær Pedersen og Kristendemokraterne, giver meningsmålingerne grund til større optimisme hos Nye Borgerlige. Det er første gang, at partiet stiller op til folketingsvalg, og lykkes det at komme i Folketinget, vil partiformand Pernille Vermund formentlig få et af mandaterne i Sydjyllands Storkreds.

Hun opstillede i 2015 for De Konservative i Nordsjælland, men partiets enlige mandat gik til Mette Abildgaard. Nye Borgerliges politiske næstformand, Peter Seier Christensen, der opstiller i Sjællands Storkreds, er også favorit til et mandat, hvis partiet kommer ind.

4) Hvem vinder den interne Venstre-duel i Vestjylland?

Kristian Jensen, finansminister og næstformand i Venstre, og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg skal for fjerde gang kæmpe indbyrdes om stemmerne i Vestjyllands Storkreds.

Det følges igen med opmærksomhed, fordi Inger Støjberg så sent som i efteråret ikke ville afvise, at hun vil gå efter formandsposten i Venstre.

Kristian Jensen fik flest stemmer i både 2007 og 2011, men i 2015 var rollerne byttet om. Inger Støjberg opnåede 16.356 personlige stemmer mod 14.028 til næstformanden.

5) Bliver uddannelsesministeren valgt i hovedstaden?

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers har overtaget både ministerium og valgkreds på Østerbro fra Søren Pind, der forlod politik i 2018.

Pinds plads i Folketinget gik til regionsrådsmedlem Martin Geertsen, der ikke blev valgt i 2015. Venstres to mandater dengang tilfaldt Søren Pind og Jan E. Jørgensen, som også er viceborgmester og rådmand på Frederiksberg.

Bliver det status quo for Venstre i hovedstaden, må enten Ahlers, Geertsen eller Jørgensen vinke farvel til en plads på Christiansborg.

6) Hvor mange partifæller kan Pernille Skipper trække med ind i København?

Enhedslisten står over for en udskiftning af de helt store i hovedstaden, hvor det blev til tre mandater i 2015.

Hverken Johanne Schmidt-Nielsen, der i 2009 blev Enhedslistens første politiske ordfører, Finn Sørensen eller Pelle Dragsted genopstiller.

Alene Johanne Schmidt-Nielsen fik 40.425 personlige stemmer i 2015. Så partiet har hentet den nuværende politiske ordfører, Pernille Skipper, fra Fyn til Nørrebro, og med sig tager hun Rune Lund, der også stillede op på Fyn senest.

Andre velkendte navne er Rosa Lund, der ikke blev valgt i 2015, men har været barselsvikar for Johanne Schmidt-Nielsen, og 70-årige Jette Gottlieb, der sad i Folketinget 1994-2001.

7) Kommer SF's næstformænd i Folketinget?

SF har to næstformænd, den ene er uddannet sygeplejerske, den anden læser for at blive det, og de forsøger begge at komme i Folketinget.

45-årige Lise Müller stiller op i Nordsjælland, hvor også folketingsmedlem og spidskandidat Trine Torp, 49, er på stemmesedlen.

Partiet fik kun ét nordsjællandsk mandat senest, så der skal fremgang til for at skaffe plads til begge på Christiansborg. Det samme gælder i Vestjylland, hvor den anden næstformand, 29-årige Signe Munk, er spidskandidat, for her fik SF slet ingen mandater i 2015.

8) Får både Auken og Rohde plads på Christiansborg?

De Radikale tabte to mandater i hovedstaden i 2015 og fik kun valgt Ida Auken, men partiet håber på minimum to mandater denne gang. I så fald kan der foruden Auken måske blive plads til Jens Rohde, der er medlem af Europa-Parlamentet og tidligere folketingsmedlem for Venstre.

9) Rydder Mette Frederiksen bordet i Nordjylland?

Alt synes lagt til rette, så Mette Frederiksen kan få sit hidtil bedste valgresultat. Siden seneste valg er hun blevet formand for Socialdemokratiet, hun har skiftet opstillingskreds fra Ballerup til fødebyen Aalborg, og partiet fører solidt i meningsmålingerne.

Aalborg Øst-kredsen gav slet ikke valg til partiet i 2015, men denne gang kan kredsen måske få en statsminister.

Under alle omstændigheder vil Mette Frederiksen formentlig øge sit stemmetal væsentligt fra de 24.486, hun fik for fire år siden. 110.963 nordjyder stemte på Socialdemokratiet dengang.

Endnu en faktor er, at Venstre-profilen Søren Gade ikke genstiller i Nordjylland, men i stedet er kandidat til Europa-Parlamentet. Han fik 28.916 personlige stemmer i 2015.

10) Er der stemmer nok til Trads, Libak og Messerschmidt?

38-årige Morten Messerschmidt vender hjem fra Europa-Parlamentet med en sag om muligt misbrug af EU-midler i bagagen og forsøger at blive valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds.

Sagen, der involverer partialliancen Meld og fonden Feld, efterforskes stadig af EU's antisvindelenhed, Olaf, og den kan også koste Messerschmidt stemmer.

Ifølge en Altinget-prognose i marts står DF til at miste to af sine tre mandater i storkredsen. Det er også i Nordsjælland, at journalisterne og debattørerne David Trads (S) og Anna Libak (V) kæmper om en plads i Folketinget.