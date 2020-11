OVERBLIK: Harddisk med 470 drengenavne fik sag til at rulle

En 34-årig mand fra Bramming ved Esbjerg anklages for at have taget kontakt til 111 drenge med henblik på at udnytte dem seksuelt.

Her kan du få et overblik over forløbet.

* 4. april 2018 anholder Syd- og Sønderjyllands Politi den 34-årige mand på Jerne Stadion ved Esbjerg.