OVERBLIK: Grønland får penge fra USA efter ønske om køb

USA giver 83 millioner kroner til forskellige projekter i Grønland. Det sker, lidt mere end et halvt år efter at USA's præsident, Donald Trump, luftede planer om at købe den store ø.

Få her et overblik over dem amerikanske interesse i verdens største ø:

2019:

* 31. juli oplyser kongehuset, at Donald Trump og førstedamen, Melania Trump, kommer til Danmark på et officielt statsbesøg 2.-3. september. Præsidenten er blevet inviteret af dronning Margrethe.

Trump skal under sit besøg mødes med statsminister Mette Frederiksen (S), formanden for Grønlands Landsstyre, Kim Kielsen, og den færøske lagmand.

Statsministeren planlægger at diskutere arktiske spørgsmål og sikkerhedspolitik med Trump.

* 18. august siger en økonomisk rådgiver i Det Hvide Hus, at Trump-regeringen er ved at "kigge på" et muligt køb af Grønland. Det sker efter en periode med spekulationer.

Trump bekræfter, at han er interesseret ud fra et "strategisk" synspunkt.

Kim Kielsen har få dage forinden slået fast, at Grønland ikke er til salg.

Mette Frederiksen siger, at hun håber, at meldingerne fra USA ikke er ment alvorligt. Hun kalder det en "absurd diskussion".

Senere samme dag sår Trump tvivl om sit besøg i Danmark 2.-3. september.

* 21. august skriver Donald Trump på Twitter, at han har udskudt sit planlagte besøg i Danmark på ubestemt tid, efter at Mette Frederiksen har afvist et salg af Grønland og kaldt snakken om det absurd.

* 24. august skriver nyhedsbureauet AP på baggrund af et brev fra det amerikanske udenrigsministerium til Kongressen, at USA planlægger at genåbne et konsulat i Grønland. Det skyldes ifølge brevet en "strategisk interesse i at styrke politiske, økonomiske og kommercielle forhold i hele den arktiske region".

* 19. december giver Udenrigsministeriet i Danmark grønt lys til, at USA åbner et konsulat i Grønlands hovedstad, Nuuk.

2020:

* 20. april skriver den amerikanske ambassadør i Danmark, Carla Sands, i en kronik ved Altinget, at USA er bekymret over Ruslands og Kinas tilstedeværelse i Arktis. USA vil bygge bro og hjælpe Grønland med at nå sit potentiale, skriver hun.

Hun tilføjer, at USA håber at "kunne uddybe og styrke forholdet mellem USA, Grønland og Danmark". Den amerikanske regering er ved at udarbejde "en substantiel pakke med økonomisk støtte, der kan give fornyet energi til væksten i Grønland", lyder det.

* 22. april skriver Grønlands regering på sin hjemmeside, at den ser frem til politisk at drøfte amerikanske udmeldinger om at udvikle det civile samarbejde, som Grønland og USA har haft i en årrække.

* 23. april oplyser selvstyret, at USA's regering tildeler 12,1 million dollar - cirka 83 millioner danske kroner - til civile projekter i Grønland.

Kilder: Reuters, The Wall Street Journal, Fox News, Sermitsiaq, Naalakkersuisut, Altinget, DR.