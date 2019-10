OVERBLIK: Fremmedkrigere kan miste passet

Regeringen har bedt Folketinget hastebehandle et forslag, der skal gøre det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer, der kategoriseres som fremmedkrigere.

Loven vil lade beslutningerne være op til udlændinge- og integrationsminister Matthias Tesfaye (S).

Onsdag behandler Folketinget for første gang lovforslaget, og torsdag er det planen, at partierne stemmer, og loven dermed muligvis kan vedtages.

Regeringen, der har fremført forslaget, og Venstre kan sammen danne et flertal, og dermed ventes det, at loven bliver stemt igennem. Lovforslaget støttes desuden af størstedelen af partierne i Folketinget.

Her følger et overblik over flere partiers holdning til lovforslaget:

* Socialdemokratiet:

Lovforslaget kommer fra regeringspartiet, der vil give udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) muligheden for at fratage fremmedkrigere deres danske pas.

* Venstre:

Venstre støtter forslaget, og kan dermed få det igennem alene sammen med regeringen.

Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen kalder det positivt, at regeringen nu vil hastebehandle lovforslaget.

- Fremmedkrigere med dansk statsborgerskab har vendt Danmark ryggen, skrev han 14. oktober på sin Twitter-profil.

* De Radikale:

De Radikale har ikke tænkt sig at stemme for forslaget, og Jens Rohde (R) har forsøgt at få Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), til at stoppe behandlingen af loven. Han mener, at den strider imod grundloven.

Henrik Dam Kristensen har afvist anmodningen. Derfor håber De Radikale, at man i stedet kan lade lovforslaget gælde i en begrænset periode, da partiet erkender, at der i Folketinget er et flertal for loven.

- Vi vil forsøge at få flertal for, at når nu loven bliver hastebehandlet - og man fraviger de principper, der skal sikre end god lovkvalitet - så udstyres den med en solnedgangsklausul, siger De Radikales formand, Morten Østergaard.

* SF:

SF er positive over for forslaget, men partiet har tidligere sagt, at man ville høre, hvad Institut for Menneskerettigheder mener om loven.

- Vi vil ikke bryde menneskerettighederne, har Jacob Mark (SF) sagt til Politiken.

Institut for Menneskerettigheder er kritiske over for loven.

* Enhedslisten:

Partiet er imod forslaget, og kaldet det et "absolut problem", at regeringen selv tvivler på, om loven er i overensstemmelse med menneskerettighedskonventionen.

* Alternativet:

Partiet vil have stoppet hastebehandlingen af lovforslaget, så Folketingets partier har bedre tid til at vurdere, hvilke eventuelle konsekvenser lovforslaget vil have for retssamfundet.