OVERBLIK: Fredag er dommens dag for Morten Messerschmidt

Sagen handler om brug af EU-midler fra den politiske alliance Meld og fonden Feld, en sag der brød ud i 2015.

Her er et overblik over sagen:

* Sagens substans:

Sagen brød ud, da Morten Messerschmidts stjerne stod højest på den politiske himmel. Året før havde knap en halv million personlige stemmer til EU-Parlamentsvalget cementeret hans position som politisk komet og oplagt arvtager i Dansk Folkeparti.

Pludselig meldte hans gruppekollega fra EU-Parlamentet, Rikke Karlsson (DF), sig dog ud af partiet.

Grunden var, at hun havde opdaget, at hun var indskrevet som bestyrelsesmedlem i Meld og Feld uden at vide det. Og hun kunne ikke få at vide fra formanden, Morten Messerschmidt, hvad pengene i fonden blev brugt til.

Historie efter historie i pressen viste, at pengene var gået til ting, som EU-penge ikke burde gå til.

Blandt de dusinvis af poster var leje af en skonnert, medietræning, julekort, Messerschmidts egen bog og Dansk Folkepartis sommergruppemøder.

Sagen rullede videre ind i 2016, hvor EU afgjorde, at DF skulle betale 2,9 millioner kroner tilbage. DF valgte at tilbagebetale fire års støtte for at lukke sagen.

Messerschmidt selv trak sig som formand for gruppen i EU og måtte senere sygemelde sig med stress.

* Anklagen:

Mange havde ventet, at anklageskriftet ville blive en voluminøs omgang. Men i sidste ende fokuserer det på én episode, nemlig støtten til DF's sommergruppemøde i 2015.

Her blev der brugt 98.176 EU-kroner til en EU-konference, der lå samtidig med sommergruppemødet. Anklagemyndigheden mener dog ikke, at konferencen overhovedet fandt sted.

Morten Messerschmidt er anklaget for svig ved at have løjet for at "opnå uberettiget udbetaling af støtte".

Anklagen er, at han i 2015 gav urigtige oplysninger over for Meld for at få støtten. Og i 2016 sendte urigtige oplysninger til EU for at få godkendt støtten, "uagtet at en sådan konference aldrig fandt sted".

Samtidig er Morten Messerschmidt anklaget for dokumentfalsk ved at have fået en ansat i Dansk Folkeparti til at underskrive sig som chef på en falsk hotelkontrakt, der skulle bevise udgiften til konferencen.