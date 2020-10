OVERBLIK: Fra Lindes tale til Østergaards farvel

Det skete, efter at folketingsmedlem Lotte Rod stod frem og fortalte, hun havde oplevet upassende berøringer i partiet flere år tilbage.

En politisk bombe detonerede sidste uge i Radikale Venstre, da et timelangt hemmeligt møde endte med politisk leder Morten Østergaards afgang.

Det viste sig at være Østergaards hånd, hun havde fjernet.

Siden har han fortalte om tre andre sager, og mandag har Radikale Venstre så offentliggjort en redegørelse over klagerne.

Her er et overblik over den seneste tids udvikling i Radikale Venstre:

* Den 26. august fortæller tv-vært Sofie Linde, at hun som ung blev truet af en "tv-kanon", der ville have hende til at give ham oralsex.

* Det får sexisme og seksuel chikane på dagsordenen, og kvinder fra flere brancher stiller sig frem med beretninger om krænkende adfærd.

* Den 16. september skriver folketingsmedlem Lotte Rod (RV) i et Facebook-opslag, at hun er blevet taget på i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre.

- Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer, uddyber hun til DR.

* Den 19. september varsler partiets leder, Morten Østergaard, en intern undersøgelse, der skal afdække omfanget af sexisme i partiet.

* Den 5. oktober varsler Østergaard på Facebook, at der er handlet i sagen med Lotte Rod, og at der er taget fat om problemet.

* Han varsler samtidig en ekstern undersøgelse af omfanget og karakteren af sexisme i partiet og understreger, der ikke vil blive sat navn på krænkeren.

* Den 6. oktober fortæller Østergaard, at han har gennemført de samtaler og den påtale, som han mener, er rigtig. Han afviser igen at sætte navn på krænkeren.

* Han afviser samtidig, at der er ham selv. Efterfølgende kontakter han blandt andet Jyllands-Posten for at korrigere sit svar og siger, at han hverken vil svare ja eller nej på spørgsmålet.

* Den 7. oktober mødes folketingsgruppen hos De Radikale til et hemmeligt gruppemøde på Det Kongelige Bibliotek i Den Sorte Diamant, der ender med at strække sig over mere end seks timer.

* Her ender Morten Østergaard med at træde tilbage som formand, da det er ham, der for knap ti år siden lagde en hånd på låret af Lotte Rod.

* Det er dog ikke selve hånden på låret, men Østergaards egen håndtering af sagen, der får ham til at træde tilbage.

* Herefter udnævnes den hidtidige næstformand, Sofie Carsten Nielsen, til politisk leder efter et kampvalg mod Martin Lidegaard.

* Den 9. oktober fortæller Morten Østergaard på Facebook, at han for flere år siden er blevet gjort opmærksom på, at tre kvinder har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed fra ham i festligt lag.

* Den nyudnævnte leder, Sofie Carsten Nielsen, slår efterfølgende fast, at hun ikke har vidst noget om disse sager.

* Den 11. oktober fortæller hun, at der er iværksat en undersøgelse af, hvordan partiet har håndteres sager med krænkende karakter begået af Morten Østergaard.

* Den 12. oktober offentliggøres partiets sekretariat en redegørelse over de tre klager, der er begået i festligt lag i 2015, 2016 og 2017.

* I alle tre sager er der reageret, og sagerne er forelagt Østergaard med en reprimande og en indskærpelse af, at det ikke skulle ske igen.

* Ingen andre i partiledelsen blev orienteret, da klagerne ønskede fortrolighed.

* En ekstern ekspert vurderer i redegørelsen, at en mangel på retningslinjer har svækket håndteringen af sagerne.

Kilder: Jyllands-Posten, DR, Altinget, Ritzau, TV2, Radikale Venstre.