OVERBLIK: Forstå forvirringen om forsamlingsforbud

Regeringen har slået helt fast, at det er udelukket, at der over sommeren må afholdes arrangementer med flere end 500 personer.

Her kan du få et overblik over, hvordan forsamlingsforbuddet siden i starten af marts er blevet skærpet mere og mere for at forhindre spredning af coronavirus:

* Den 6. marts lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at myndighederne opfordrede til at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 personer.

Der var på det tidspunkt ikke tale om et forbud.

* Få dage senere lød det fra regeringen, at den ville forbyde forsamlinger på mere end 100 personer.

Det forbud trådte i kraft 16. marts, efter at Folketinget havde vedtaget en hastestramning af epidemiloven, der netop gjorde det muligt at begrænse forsamlingsfriheden.

* Dagen efter skærpede regeringen forbuddet yderligere og forbød flere end ti personer at samle sig. Det gælder både indendørs og udendørs, offentlige og private arrangementer.

Forbuddet gjaldt i første omgang indtil den 30. marts. 27. marts blev det forlænget til 14. april, derefter til 18. april og i øjeblikket er det sat til at udløbe 10. maj. Det kan blive forlænget yderligere.

* Mette Frederiksen sagde på et pressemøde 6. april, at forbuddet mod "store forsamlinger" ville gælde til tidligst 1. september. I forlængelse af det blev alle sommerens festivaler aflyst.

Der blev dog samtidig efterspurgt en definition af, hvad begrebet "store forsamlinger" dækker over. Og det er altså det, at regeringen har givet svar på med forsamlingsloftet på 500 personer.

Det er dog fortsat uvist, hvor grænsen kommer til at ligge. Sikkert er det dog, at den ikke bliver over 500 personer.