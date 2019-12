OVERBLIK: Forstå balladen om Huawei

Den kinesiske telegigant Huawei har været skarpt kritiseret for at spionere for den kinesiske stat.

Få overblik over sagen her:

* Hvad går Huawei-balladen på Færøerne ud på?

Mandag den 2. december nedlagde en færøsk dommer pludselig fogedforbud mod, at tv-stationen Kringvarp Føroya sendte et indslag om et fortroligt møde. Forbuddet kom 22 minutter inden udsendelsen gik i gang.

Tv-journalisterne var kommet i besiddelse af en lydoptagelse, som refererede indholdet af et møde mellem færøske toppolitikere og den kinesiske ambassadør i Danmark, Feng Tie, 11. november i år.

Mandag den 9. december fastholdt det færøske landsstyre fogedforbuddet med argumentet om, at klippet kunne skade landets udenrigspolitiske interesser.

De efterfølgende dage kom det dog frem, at der til mødet var blevet fremsat et kinesisk krav om, at hvis det færøske teleselskab Føroya Tele valgte det kinesiske selskab Huawei som leverandør af 5G-netværket, kunne Kina og Færøerne indgå en frihandelsaftale. Hvis ikke, kunne Færøerne glemme alt om en aftale.

Det skrev DR og Berlingske, som var bekendte med indholdet af lydoptagelsen.

* Hvorfor er Huawei overhovedet vigtig?

Huawei er en af verdens største telegiganter med kunder verden over. Firmaet er førende inden for 5G-teknologien, som er fremtidens mobilnet.

* Hvorfor vil flere vestlige lande ikke røre Huawei?

De senere år har der bredt sig en frygt for, at Huawei's data og rolle og i landes infrastruktur bliver brugt til spionage af den kinesiske stat.

Den er opstået, først og fremmest fordi den amerikanske sikkerhedstjeneste og præsident Donald Trump mener, at der går en lige linje mellem Huawei og det kinesiske kommunistiske styre.

Der er endnu ikke fremlagt beviser for selskabets medvirken til spionage noget sted i verden. Men en række vestlige lande har alligevel valgt at udelukke Huawei fra at stå for 5G-netværk.

* Hvad siger Huawei til det?

Selskabets i direktør i Norden, Kenneth Frederiksen, har til Politiken og DR afvist alle anklager.

Blandt andet har han sagt, at selskabet hellere vil lukke end at lade informationer fra dets infrastruktur flyde til den kinesiske stat.

Kilder: Ritzau, Politiken og DR.