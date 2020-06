OVERBLIK: Forsamlingsforbud bliver lempet for første gang

Mandag bliver forbuddet for første gang løsnet, når det bliver tilladt at samles op til 50 personer. Det fremgår af en bekendtgørelse fra Sundheds- og Ældreministeriet natten til mandag.

Forsamlingsforbuddet er siden i starten af marts blevet skærpet mere og mere for at forhindre spredning af coronavirus.

Her kan du få et overblik over forsamlingsforbuddet:

* Den 6. marts lød det fra statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, at myndighederne opfordrede til at udskyde eller aflyse arrangementer med over 1000 personer.

Der var på det tidspunkt ikke tale om et forbud.

* Få dage senere lød det fra regeringen, at den ville forbyde forsamlinger på mere end 100 personer.

Det forbud trådte i kraft 16. marts, efter at Folketinget havde vedtaget en hastestramning af epidemiloven, der netop gjorde det muligt at begrænse forsamlingsfriheden.

* Dagen efter skærpede regeringen forbuddet yderligere og forbød flere end ti personer at samle sig. Det omfattede både indendørs og udendørs, offentlige og private arrangementer.

Forbuddet gjaldt i første omgang indtil den 30. marts. Efterfølgende blev det forlænget til 14. april, dernæst til 18. april, til 11. maj og siden til 8. juni.

* Mette Frederiksen sagde på et pressemøde 6. april, at forbuddet mod forsamlinger på over 500 ville gælde til tidligst 1. september. I forlængelse af det blev alle sommerens festivaler aflyst.

* Forsamlingsforbuddet hæves til 50 fra 8. juni, mens det forventes hævet yderligere fra 8. juli og igen fra 8. august.